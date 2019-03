Čínsky prezident vo Francúzsku podpíše multimiliardové zmluvy

Očakáva sa tiež zmluvné prehĺbenie spolupráce v oblasti kultúry vrátane otvorenia pobočky parížskeho Múzea moderného umenia, známeho ako Centre Pompidou.

Paríž 25. marca (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching zavítal v rámci svojej cesty po európskych krajinách aj do Francúzska, kde ho privítal prezident Emmanuel Macron.



Počas návštevy čínskeho prezidenta má byť podpísaných asi 30 zmlúv v hodnote niekoľkých miliárd dolárov, pričom polovica z nich sú obchodné a zvyšok medzištátne dohody, informovali zdroje v Elyzejskom paláci.



Agentúra AP pripomenula, že Čína vlani po Macronovej návšteve v Pekingu otvorila svoj trh pre francúzske výrobky z hovädzieho mäsa. Tento rok si Paríž od Si Ťin-pchingovej návštevy sľubuje aj uzavretie kontraktov na vývoz hydinárskych výrobkov do Číny.



Očakáva sa tiež zmluvné prehĺbenie spolupráce v oblasti kultúry vrátane otvorenia pobočky parížskeho Múzea moderného umenia, známeho ako Centre Pompidou. Jej sídlom bude Šanghaj. Slávnostné otvorenie sa očakáva na jeseň tohto roku.



Francúzsko chce Čínu získať pre spoluprácu v oblasti tzv. klimatickej diplomacie, v ktorej Paríž čelí skepticizmu niektorých lídrov sveta, najmä však amerického prezidenta Donalda Trumpa.



Čínsky prezident pred zastávkou vo Francúzsku navštívil Taliansko a Monako, kde čínski predstavitelia tiež podpísali viacero zmlúv. Čínska delegácia pricestovala do Francúzska už v nedeľu večer, keď prezidenti oboch krajín absolvovali súkromnú večeru v letovisku Beaulieu-sur-Mer na Riviére.



Si sa v utorok v Paríži stretne aj s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou a predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom.



Ide o veľmi očakávanú schôdzku, keďže - ako v pondelok napísal francúzsky denník Libération - Európu znepokojuje nárast čínskych investícií do ekonomík na európskom území, a to najmä pre to, že Čína investuje aj do strategických podnikov. Podarilo sa jej to napríklad v Grécku či Portugalsku a pre svoj projekt novej hodvábnej cesty získala už i Taliansko, ktorého populistické vedenie je momentálne terčom kritiky zo strany vedenia EÚ.