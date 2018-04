Čižov: Kauza Skripaľ mala odpútať pozornosť od problematického brexitu

Británia bez konkrétnych dôkazov obvinila Rusko z chemického útoku na 66-ročného Skripaľa a jeho dospelú dcéru.

Moskva 3. apríla (TASR) - Obvinenia zo strany Británie, že Rusko stojí za otrávením svojho bývalého špióna Sergeja Skripaľa, by mohli byť pokusom o odvrátenie pozornosti britskej verejnosti od problematického odchodu krajiny z Európskej únie. Vyhlásil to v utorok ruský veľvyslanec pri EÚ Vladimir Čižov.



Podľa neho by "tento manéver na odpútanie pozornosti mohol byť zacielený na britskú spoločnosť, ktorá po referende o vystúpení krajiny z Únie z roku 2016 zostala rozpoltená". Čižov si ďalej myslí, že "Rusko jednoznačne nemalo žiadny motív" na vraždu Skripaľa, pričom Moskva s ním nemá žiadne "nevybavené záležitosti".



Rusko naznačilo, že za zosnovaním tohto incidentu stoja britské tajné služby. Británia bez konkrétnych dôkazov obvinila Rusko z chemického útoku na 66-ročného Skripaľa a jeho dospelú dcéru. Skripaľa v Rusku usvedčili zo špionáže pre Britániu, avšak v roku 2010 ho v rámci výmeny agentov prepustili na slobodu.



Ruský prezident Vladimir Putin v utorok vyhlásil, že Moskva požaduje dôkladné vyšetrenie tohto prípadu britskými úradmi a bude požadovať účasť na tomto procese, informuje agentúra AP. Putin reagoval na vyjadrenie britských vedcov, ktorí oznámili, že sa im nepodarilo identifikovať presný zdroj danej toxickej látky.



Šéf Kremľa poznamenal, že "rýchlosť, akou sa strhla protiruská kampaň, spôsobuje úžas". Podľa Putina mohla byť nervovoparalytická látka novičok vyrobená v približne 20 rozličných krajinách sveta. Rusko vehementne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za tento incident, ktorý sa odohral v anglickom Salisbury začiatkom marca.



Následkom situácie si Rusko a západné štáty, resp. členské krajiny EÚ, navzájom vyhostili diplomatov.



Organizácia pre zákaz chemických zbraní (OPCW) medzitým začala testovať vzorky, ktoré získala v Londýne v rámci vyšetrovania kauzy. Výsledky jej expertízy budú známe koncom tohto alebo začiatkom budúceho týždňa, uviedol pre televíziu Rossija 1 stály predstaviteľ Ruska pri OPCW Alexandr Šuľgin.