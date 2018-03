Obvinený H. Hall už v pondelok predstúpil pred súd.

New York 22. marca (TASR) - Člen letovej posádky pricestoval na Kennedyho letisko v New Yorku z Jamajky so štyrmi balíčkami kokaínu, prilepenými páskou k svojim nohám. Informoval o tom vo štvrtok americký Úrad pre clá a ochranu hraníc (CBP).



Tento federálny úrad uviedol, že člena posádky leteckej spoločnosti Fly Jamaica Airways, Hugha Halla, zatkli v sobotu 17. marca a skonfiškovali približne štyri kilogramy zmienenej drogy s pouličnou hodnotou okolo 160.000 dolárov (130.230 eur).



Hall už v pondelok predstúpil pred súd.



Jeho obhajca a aerolínie zatiaľ nereagovali na žiadosť o vyjadrenie, napísala tlačová agentúra AP.