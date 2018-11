Členovia EPP rokujú o tom, ako si udržať moc aj po eurovoľbách 2019

Konzervatívni politici majú na programe viacero pálčivých záležitostí, ako je boj proti rastúcemu populizmu a vplyvu extrémnych pravicových strán či výzvy spojené s migráciou.

Helsinki 7. novembra (TASR) - Najvyšší predstavitelia a vysokopostavení politici stredopravých strán združených v Európskej ľudovej strane (EPP/EĽS) sa na dvojdňovom kongrese v Helsinkách snažia nájsť spôsob, ako si udržať hlavnú mocenskú pozíciu pred a po voľbách do Európskeho parlamentu (EP) v máji 2019. Zároveň zvažujú, či by Fidesz, maďarská vládnuca strana, mala zostať súčasťou tejto politickej vetvy. Predseda EPP Joseph Daul však upozornil, že ide o záležitosť, ktorú treba udržať "vnútri rodiny".



Do fínskej metropoly pricestovali premiéri Bulharska, Chorvátska, Írska, Maďarska, kancelárka Nemecka a rakúsky kancelár, šéfovia troch hlavných inštitúcií EÚ a mnohí lídri stredopravých politických strán z krajín EÚ, ako aj z nečlenských krajín Únie, tí však majú iba štatút pozorovateľa.



Konzervatívni politici majú na programe viacero pálčivých záležitostí, ako je boj proti rastúcemu populizmu a vplyvu extrémnych pravicových strán či výzvy spojené s migráciou a svetovým obchodným systémom. Nevyhnú sa ani témam, ktoré môžu ohroziť európsky integračný projekt, ako je súčasná rozpočtová situácia v Taliansku, rokovania o brexite či postoj k strane Fidesz a jej predsedovi Viktorovi Orbánovi.



Predseda EPP Joseph Daul v rámci svojej tlačovej besedy v Helsinkách upozornil, že v každej rodine je "problémové dieťa". "Ale preto, že som kresťanský demokrat, radšej budem držať problémové dieťa vnútri a pokúsim sa s ním hovoriť a dorozumieť sa," opísal situáciu.



V septembri poslanci Európskeho parlamentu odobrili konanie proti maďarskej vláde, ktorá sa pokúša podkopať demokratické hodnoty a princípy právneho štátu. Aj to viedlo delegátov snemu EPP, aby v stredu, v prvý deň zasadania, pripravovali dokument v podobe deklarácie o hodnotách EPP. Deklarácia, ktorá istým spôsobom núti Orbána a Fidesz, aby sa priklonili k hodnotám celoeurópskej strany.



Obaja kandidáti na post volebného lídra EPP v budúcoročných eurovoľbách sa prikláňajú k tejto deklarácii. Fínsky expremiér Alex Stubb v stredu pohrozil možným vylúčením Fideszu z EPP, ak nedodrží hodnoty strany, a Manfred Weber, ktorý šéfuje frakcii EPP v europarlamente, už dávnejšie naznačil, že nemožno spochybňovať hodnoty, na ktorých je založená EPP, strana, ktorá vymyslela "európsky sen".



Daul vo svojom vystúpení upozornil, že bude pozorne sledovať Orbána a Fidesz. "Počkajme si na hlasovanie (o deklarácii) a uvidíme, kto za ňu hlasoval a kto nie," povedal pred novinármi.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)