Členovia hornej komory skritizovali Corbyna za antisemitizmus

Londýn 17. júla (TASR) - Vyše 60 opozičných labouristických členov hornej komory britského parlamentu - lordov - podpísalo vyhlásenie zverejnené v stredu v tlači, kde obviňujú lídra labouristov Jeremyho Corbyna z antisemitizmu. Informovala o tom agentúra Reuters.



Corbyn, dlhoročný zástanca práv Palestínčanov a kritik izraelskej vlády, čelí obvineniam z toho, že dovolil, aby sa v hlavnej opozičnej strane rozmohla kultúra antisemitizmu, čo však on popiera. V tomto roku už v súvislosti s antisemitizmom a Corbynovým postojom k brexitu opustilo stranu osem zákonodarcov. To rozhnevalo aj mnohých členov, ktorí chcú aby Labouristická strana prijala jednoznačné proeurópske stanovisko.



Vyhlásenie publikované v denníku The Guardian podpísalo niekoľko bývalých ministrov z rokov 1997-2010, keď bola strana labouristov pri moci.



"Zdá sa, že Labouristická strana víta každého - okrem židov - bez rozdielu rasy, náboženského vyznania, veku, rodovej identity alebo pohlavnej orientácie. Zlyhali ste pri obrane protirasistických hodnôt našej strany. Zlyhali ste preto aj pri skúške líderstva," uvádza sa vo vyhlásení lordov.



Vyhlásenie, podpísané približne tretinou labouristických členov hornej komory parlamentu vrátane ministrov, spochybňuje, či strana dokáže vyhrať parlamentné voľby, "ak si nevie spraviť poriadok vo vlastných radoch".



Hovorca labouristov povedal, že strana zachováva "súdržnosť so židovským ľudom a je plne odhodlaná presadzovať podporu, obranu i oslavu židovskej komunity", ako aj urýchliť procesy s antisemitskými prípadmi.



"Bez ohľadu na nepravdivé a zavádzajúce tvrdenia, ktoré o našej strane šíria tí, ktorí sú nepriateľmi politiky Jeremyho Corbyna, podniká Labouristická strana rozhodné kroky proti prejavom antisemitizmu," uviedol hovorca. Corbyn prostredníctvom médií vysvetlil, že antisemitizmus nemá v jeho strane miesto.