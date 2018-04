Členské štáty NATO vyjadrili podporu vzdušnej operácii v Sýrii

Zástupcovia USA, Británie a Francúzska oboznámili členov Aliancie o svojom postupe, ktorého rozsah označili zameraný výlučne na schopnosť sýrskej vlády nasadzovať v boji chemické zbrane.

Brusel 14. apríla (TASR) - Spojenci zo Severoatlantickej aliancie schvaľujú vzdušné útoky v Sýrii, ktoré v noci na sobotu vykonali USA, Británia a Francúzsko. Vyhlásil to generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.



"Spojenci vyjadrili svoju plnú podporu tejto operácii zameranej na zníženie schopnosti sýrskeho režimu disponovať chemickými zbraňami a odradiť ho od ďalšieho chemického útoku proti sýrskemu ľudu," uviedol Stoltenberg.



Zástupcovia USA, Británie a Francúzska oboznámili ďalších členov Aliancie o svojom postupe, ktorého rozsah označili sa limitovaný a zameraný výlučne na schopnosť sýrskej vlády nasadzovať v boji chemické zbrane.



"Chemické zbrane nemožno používať beztrestne a nemožno dopustiť ani to, aby sa takáto činnosť stala normou. Sú totiž bezprostrednou hrozbou pre celý sýrsky ľud, ako aj pre našu spoločnú bezpečnosť," uvádza vo vyhlásení šéf NATO.



"Pred úderom spojenci NATO vyčerpali všetky iné možnosti na riešenie tejto záležitosti diplomatickými a politickými cestami. Keďže to Rusko zablokovalo, nezostala už iná alternatíva. Netvrdím, že sa tým vyriešili všetky problémy, ale je to lepšie, než ak by sa nespravilo nič," dodal podľa agentúry AP generálny tajomník Severoatlantickej aliancie.