Členstva vo Švédskej akadémii sa vzdalo už sedem ľudí

Prestížny orgán, zriadený v roku 1786 švédskym kráľom Gustavom III., minulý týždeň po priznal, že mená niektorých laureátov Nobelovej ceny za literatúru boli zverejnené vopred.

Helsinky 28. apríla (TASR) - Švédska akadémia, ktorá udeľuje Nobelovu cenu za literatúru, v sobotu oznámila, že ďalšia z jej členiek - Sara Stridsbergová - sa vzdala svojho postu.



Členstva vo Švédskej akadémii sa teda v dôsledku škandálu, ktorý ňou otriasa už od novembra minulého roku, vzdalo sedem ľudí, píše agentúra AP.



Manžel švédskej poetky a bývalej členky akadémie Katariny Frostensonovej - Francúz Jean-Claude Arnault - je podozrivý, že od roku 1996 vynášal údaje o laureátoch prestížnej ceny za literatúru. Okrem toho zapletený aj do ďalšieho škandálu. Ide o prípady sexuálneho obťažovania, z ktorého Arnaulta obvinilo 18 žien.



Prestížny orgán, zriadený v roku 1786 švédskym kráľom Gustavom III., minulý týždeň po priznal, že mená niektorých laureátov Nobelovej ceny za literatúru boli zverejnené vopred.



Vyšetrovanie, na ktoré akadémia najala advokátsku kanceláriu, taktiež preukázalo, že došlo k "neprijateľnému správaniu v podobe nechcenej dôvernosti".



Situáciou sa od piatku zaoberajú aj švédske úrady.



Anders Olsson, švédsky spisovateľ a člen akadémie, tento týždeň médiá informoval, že celá situácia by mohla vyústiť do posunutia termínu udeľovania tohtoročných cien za literatúru, pripomína AP.