Clintonová: Julian Assange sa musí zodpovedať za to, čo spáchal

New York 12. apríla (TASR) - Zakladateľ organizácie WikiLeaks Julian Assange sa musí "zodpovedať za to, čo spáchal", vyhlásila bývalá americká ministerka zahraničných vecí Hillary Clintonová. Informovala o tom v piatok agentúra AP.



WikiLeaks zverejnila v roku 2016 e-maily Demokratickej strany ukradnuté ruskými hakermi, ktoré poškodili prezidentskú kampaň Clintonovej v tohoročných voľbách.



Assangea zatkli vo štvrtok na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne na základe žiadosti Spojených štátov o jeho vydanie, ako aj na základe obvinení z porušenia podmienok prepustenia na kauciu. Organizácia WikiLeaks rozhnevala Washington zverejnením tisícok tajných amerických diplomatických správ, ktoré obsahovali kritické hodnotenia svetových lídrov.



"Podstatné je, že sa musí zodpovedať za to, čo spáchal," uviedla Clintonová na Assangeovu adresu vo štvrtok.