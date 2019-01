Čln mimovládnej organizácie zachraňujúcej migrantov nesmie vyplávať

Podľa príslušného rozhodnutia španielskych orgánov posádka predmetného plavidla pri predošlých záchranných misiách porušila námorné predpisy.

Barcelona 14. januára (TASR) - Španielska humanitárna organizácia Proactiva Open Arms (POA), ktorá sa zameriava na záchranu migrantov v Stredozemnom mori, oznámila, že jednému z jej člnov odmietli vydať povolenie na vyplávanie z prístavu Barcelona. Informovala o tom v pondelok tlačová agentúra AP.



Podľa príslušného rozhodnutia španielskych orgánov posádka predmetného plavidla pri predošlých záchranných misiách porušila námorné predpisy.



Pri poslednej misii išlo o "povinnosť vysadiť osoby zachránené na mori v najbližšom prístave". Čln totiž v decembri priviezol do Španielska približne 300 migrantov, ktorých aktivisti vyzdvihli v oblasti blízko Líbye.



Organizácia POA sa proti tomuto rozhodnutiu odvolala, pričom argumentovala, že migrantov priviezla do Španielska až po tom, ako ich odmietla Malta i Taliansko. Španielsko pritom umožňovalo v uplynulých mesiacoch zakotviť záchranným člnom, ktoré nevpustili do svojich prístavov iné krajiny.