Clooneyová sa stala vyslankyňou Británie pre slobodu médií

Británia a Kanada budú v júli hostiť ministerskú konferenciu v Londýne, ktorá má upriamiť pozornosť na útoky voči novinárom.

Londýn 5. apríla (TASR) - Medzinárodnú advokátku zaoberajúcu sa ľudskými právami Amal Clooneyovú vymenoval britský minister zahraničných vecí Jeremy Hunt za osobitnú vyslankyňu pre slobodu médií. Ide o súčasť jeho kampane zameranej na upozornenie na útoky a reštrikcie prijímané proti novinárom na celom svete.



Clooneyová (41) bude zároveň predsedať vysokému grémiu právnych expertov na predmetnú problematiku, informoval v piatok denník The Guardian.



Británia a Kanada budú v júli hostiť ministerskú konferenciu v Londýne, ktorá má upriamiť pozornosť na útoky voči novinárom. Vlaňajšok bol pre novinárov najsmrtonosnejším rokom; 99 novinárov zavraždili, 348 zadržali a 80 vzali za rukojemníkov neštátne skupiny.



Kampaň britského rezortu diplomacie má potenciál upriamiť pohľad verejnosti na ľudské práva a slobodu médií, a to napriek hodnotám niektorých najbližších spojencov Británie vrátane krajín Perzského zálivu, Turecka a Mjanmarska. Hunt je však presvedčený, že toto riziko sa oplatí podstúpiť.



Clooneyová popri stretnutí ministrov zahraničných vecí skupiny G7 vo Francúzsku uviedla, že jej cieľom je nabrať nové medzinárodné iniciatívy so zámerom pomôcť zabezpečiť účinnejšiu odozvu na útoky na slobodu médií.



"Prinášať správy nebolo nikdy nebezpečnejšie. Útoky na novinárov podkopávajú demokraciu a bránia pri stíhaní mocných. Zároveň umožňujú, aby sa v temnote odohrávali nespočetné porušenia ľudských práv. Tí, čo držia pero, by nemali cítiť slučku na svojom krku," povedala Clooneyová.



Advokátka vyčlenila Indiu a Brazíliu ako dve veľké demokratické krajiny, kde dochádza k útokom na žurnalistov, pričom poukázala na brutálnu vraždu dopisovateľa denníka The Washington Post Džamála Chášukdžího v Istanbule.