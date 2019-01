CNN: Guaidó hovoril s Trumpom i ďalšími lídrami regiónu

Vodca venezuelskej opozície odmietol tvrdenia prezidenta Nicolása Madura a ďalších predstaviteľov, že vo Venezuele sa odohráva prevrat pod taktovkou Spojených štátov.

Caracas 29. januára (TASR) - Vodca venezuelskej opozície Juan Guaidó, ktorý sa vyhlásil za dočasného prezidenta krajiny, tvrdí, že bol v kontakte s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ďalšími prezidentmi daného regiónu. Uviedol to v pondelok v rozhovore pre americkú televíznu stanicu CNN.



Guaidó pre CNN neuviedol, kedy sa tieto rozhovory uskutočnili. Vyhlásil len to, že sa sústredili na riešenie humanitárnej krízy a obnovenie demokracie vo Venezuele.



Vodca venezuelskej opozície súčasne odmietol tvrdenia prezidenta Nicolása Madura a ďalších predstaviteľov, že vo Venezuele sa odohráva prevrat pod taktovkou Spojených štátov. Guaidó zdôraznil, že vo Venezuele zavládla situácia, keď ľud využíva svoje ústavné práva.



Medzičasom Trumpov poradca pre národnú bezpečnosť John Bolton potvrdil medializované informácie o rozhovoroch amerického viceprezidenta Mikea Pencea s Guaidóom.



Predseda venezuelského Národného zhromaždenia Juan Guaidó sa minulú stredu vyhlásil pred davom stúpencov opozície za dočasného prezidenta krajiny. V tejto funkcii ho uznali dve desiatky štátov, ktoré tvrdia, že Madurovo znovuzvolenie za prezidenta v máji minulého roka nebolo legitímne, pretože jeho najsilnejší protivníci nedostali možnosť uchádzať sa o priazeň voličov.



Kríza vo Venezuele: Bolton mal v bloku záznam o vyslaní 5000 vojakov do Kolumbie



Poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť John Bolton vyvolal polemiku, keď do médií prenikol záber na jeho rukou písanú poznámku o vyslaní 5000 vojakov do Kolumbie, ktorá susedí s Venezuelou, kde sa odohráva politická kríza.



Ako informovala agentúra AP, Bolton v pondelok na tlačovej konferencii v Bielom dome spolu s ministrom financií USA Stevenom Mnuchinom oznamovali nové sankcie, ktoré USA uvalili na Venezuelu. Práve na tomto podujatí vznikol záber na jeho poznámkový blok.



Kolumbijské ministerstvo zahraničných vecí v reakcii naň uviedlo, že nepozná "dôležitosť a dôvod", prečo Bolton mal tento zápis v poznámkach.



Šéf kolumbijskej diplomacie Carlos Holmes dodal, že Kolumbia bude aj naďalej postupovať diplomaticky a politicky, aby sa vo Venezuele obnovil demokratický poriadok a uskutočnili nové voľby.



Biely dom na žiadosť o vysvetlenie zápisu v Boltonovom poznámkovom bloku uviedol, že "ako prezident (USA Donald Trump) povedal, v hre sú všetky možnosti".



Agentúra AP vo svojej správe pripomenula, že prezident Trump a ďalší predstavitelia jeho administratívy skutočne uviedli, že ohľadom Venezuely sa zvažujú "všetky možnosti". Neobjavilo sa však žiadne oznámenie o prípadnej priamej vojenskej intervencii USA.



Do polemiky v súvislosti s tlačovou konferenciou v Bielom dome sa zapojilo aj Mexiko, ktoré namietalo proti tomu, že bolo priradené medzi krajiny, ktoré podporujú venezuelského prezidenta Nicolása Madura.



Na tlačovej konferencii bola totiž ako vizuálna pomôcka vystavená mapa sveta, na ktorej boli jednotlivé krajiny farebne odlíšené podľa toho, koho vo venezuelskej kríze podporujú.



Červenou farbou boli vyznačené krajiny na strane Madura, modrá farba bola zasa určené pre štáty na strane vodcu opozície Juana Guaidóa.



Mexiko bola na mape červené. Mexická veľvyslankyňa v USA Martha Barcenová však v reakcii na to pred novinármi uviedla, že Mexiko sa nepridalo ani na jednu stranu konfliktu vo Venezuele.



Nové sankcie Spojených štátov sa vzťahujú na ropnú firmu Petróleos de Venezuela (PDVSA), ktorá podľa Washingtonu nesie veľký diel zodpovednosti za súčasný "tragický úpadok" tejto latinskoamerickej krajiny.



V súlade s rozhodnutím Trumpovej administratívy budú zablokované všetky aktíva Petróleos de Venezuela v USA. Americké firmy budú mať zároveň zakázané s uvedenou spoločnosťou obchodovať.



Paralelne s americkými sankciami vodca venezuelskej opozície Juan Guaidó v noci na utorok oznámil, že preberá kontrolu nad aktívami Venezuely v zahraničí, aby takto Madurovi v prípade jeho odchodu z funkcie prezidenta zabránil v ich odcudzení.