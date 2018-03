Vodca KĽDR Kim Čong-un je s veľkou pravdepodobnosťou v Pekingu

Čína je dlhodobo najdôležitejším spojencom a diplomatickým ochrancom KĽDR, vzťahy oboch krajín však v poslednej dobe naštrbilo napätie ohľadom severokórejského jadrového programu.

Peking 27. marca (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un je s veľkou pravdepodobnosťou v čínskom Pekingu, informovala v utorok americká televízia CNN s odvolaním na nemenovaného predstaviteľa oboznámeného so situáciou ohľadom Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR).



Čínske ministerstvo zahraničných vecí uviedlo ústami svojej hovorkyne, že o takejto návšteve "nemá vedomosť".



Špekulácie sa objavili po tom, ako do Pekingu dorazil v pondelok vlak so zeleným vozňom a žltými horizontálnymi čiarami, nápadne pripomínajúci ten, ktorý pri svojej návšteve čínskej metropoly v roku 2011 použil otec a predchodca súčasného vodcu KĽDR Kim Čong-il. V meste je rozmiestnený značný počet príslušníkov bezpečnostných zložiek a niektoré cesty uzavreli.



Stanica BBC v tejto súvislosti pripomenula, že aj Kim Čong-ilove návštevy v Číne boli potvrdené až po ich skončení a vodcovom odchode.



Čína je dlhodobo najdôležitejším spojencom a diplomatickým ochrancom KĽDR, vzťahy oboch krajín však v poslednej dobe naštrbilo napätie ohľadom severokórejského jadrového programu.



Kim Čong-un podľa oficiálnych informácií od svojho nástupu k moci, ku ktorému došlo pred siedmimi rokmi, z KĽDR ani raz nevycestoval, konštatuje BBC.



Severokórejský minister zahraničných vecí Ri Jong-ho v marci absolvoval trojdňovú návštevu Švédska, pričom sa nakrátko stretol aj so švédskym premiérom Stefanom Löfvenom.



Štokholmské rokovania mohli pripraviť pôdu pre zamýšľanú schôdzku amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokórejského vodcu Kim Čong-una, ktorá by sa mala odohrať v máji, avšak jej presný termín ešte nepadol. Kim Čong-un sa má na budúci mesiac stretnúť aj s juhokórejským prezidentom Mun Če-inom.