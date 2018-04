Trump zvažuje odvolanie námestníka ministra spravodlivosti Rosensteina

Týmto spôsobom chce obmedziť aktivity špeciálneho vyšetrovateľa Roberta Muellera, ktorý vedie vyšetrovanie údajného ruského zasahovania do amerických prezidentských volieb v roku 2016.

Washington 11. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump zvažuje odvolanie námestníka ministra spravodlivosti Roda Rosensteina. Týmto spôsobom chce obmedziť aktivity špeciálneho vyšetrovateľa Roberta Muellera, ktorý vedie vyšetrovanie údajného ruského zasahovania do amerických prezidentských volieb v roku 2016. Informovala o tom televízia CNN, ktorá citovala viaceré zdroje oboznámené s priebehom diskusií o danej otázke.



Prezidentove úvahy o uvoľnení Rosensteina sú podľa nich reakciou na pondelkovú raziu agentov Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) v kancelárii Michaela Cohena, dlhoročného Trumpovho osobného právnika a dôverníka.



O odvolaní Roda Rosensteina, ktorý dozerá na Muellerovo vyšetrovanie, Trump momentálne uvažuje ako o jednej z politicky priechodných možností. Nie je pritom celkom vylúčené ani eventuálne odvolanie samotného šéfa rezortu spravodlivosti Jeffa Sessionsa.



Donald Trump sa podľa CNN dlhodobo hnevá na to, že ho najvyšší predstavitelia ministerstva spravodlivosti dostatočne nechránia pred vyšetrovaním Roberta Muellera. Zásah voči právnikovi Cohenovi by však podľa citovaných zdrojov mohol byť poslednou kvapkou, ktorá by mohla Trumpa podnietiť k tomu, aby v tomto smere podnikol ráznejšie kroky.



Voči samotnému Muellerovi sa Trump v súčasnosti zrejme zasiahnuť neodváži, hoci hovorkyňa Bieleho domu v utorok vyjadrila presvedčenie, že prezident by mal na takýto krok dostatočnú právomoc. Niektorí poradcovia podľa CNN namiesto toho Trumpovi navrhujú odvolanie Roda Rosensteina. O potenciálnych možnostiach Biely dom v súčasnosti diskutuje s poprednými republikánskymi členmi amerického Kongresu, tvrdí nemenovaný predstaviteľ americkej administratívy.