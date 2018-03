Zuckerberg sa za únik dát ospravedlnil v rozhovore pre CNN

Dáta približne 30 miliónov facebookových používateľov prostredníctvom aplikácie zozbieral výskumník Aleksandr Kogan, ktorý ich neskôr posunul spoločnosti Cambridge Analytica.

Washington 22. marca (TASR) - Spoluzakladateľ Facebooku Mark Zuckerberg sa ospravedlnil v súvislosti so škandálom s únikom osobných údajov facebookových používateľov a povedal, že je pripravený vypovedať pred americkým Kongresom. Uviedol to vo štvrtkovom rozhovore pre spravodajskú televíziu CNN.



"Skutočne ma mrzí, že sa to stalo," vyhlásil jeden zo zakladateľov Facebooku. "Pokúsime sa tam poslať človeka z Facebooku, ktorý bude mať čo najviac poznatkov," povedal na margo možného vypovedania pred Kongresom. "Ak som to ja, pôjdem rád," dodal.



Zuckerberg pritom v stredu pripustil, že sociálna sieť v tejto veci "pochybila", a zároveň predstavil niekoľko nových opatrení, ktoré Facebook prijme, aby sa v budúcnosti takáto situácia nezopakovala.



Vo štvrtkovom rozhovore pre CNN priznal, že by bol rád, keby "tieto kroky podnikli skôr", a dodal, že "to... je pravdepodobne najväčšia chyba, akú sme urobili".



Dáta približne 30 miliónov facebookových používateľov prostredníctvom aplikácie zozbieral výskumník Aleksandr Kogan, ktorý ich neskôr posunul spoločnosti Cambridge Analytica. Tá ich podľa obvinení mala použiť na ovplyvnenie výsledkov prezidentských volieb v USA v roku 2016. Spoločnosť toto tvrdenie popiera.



Avšak podľa rozhovoru, ktorý tajne nahrala a v utorok odvysielala britská spravodajská televízia Channel 4, generálny riaditeľ Cambridge Analytica Alexander Nix povedal, že jeho spoločnosť zohrala hlavnú úlohu pri zabezpečení tesného víťazstva Donalda Trumpa v prezidentských voľbách.