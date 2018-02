Coats: Rusko pokladá zasahovanie do volieb v USA za úspech

Americké tajné služby dospeli k záveru, že Moskva sa pokúsila ovplyvniť hlasovanie v amerických prezidentských voľbách prostredníctvom šírenia propagandy na sociálnych sieťach.

Washington 13. februára (TASR) - Rusko pokladá svoje zasahovanie do prezidentských volieb v USA za úspech. Voľby do Senátu a Snemovne reprezentantov, ktoré sa uskutočnia tento rok, chápe ako príležitosť na ďalší podobný útok. Podľa agentúry DPA to v utorok povedal riaditeľ amerických spravodajských služieb (DNI) Daniel Coats.



Coats pred členmi senátneho výboru pre kontrolu tajných služieb uviedol, že "niet pochýb o tom", že Rusko vníma svoje úsilie o zasahovanie do (prezidentských) volieb v roku 2016 ako "úspech". Moskva "chápe voľby do Kongresu v roku 2018" ako svoju ďalšiu príležitosť "pokúsiť sa rozšíriť sociálne a politické trhliny", v USA, na čo využije propagandu a internetové sociálne siete, dodal Coats.



Americké tajné služby dospeli k záveru, že Moskva sa pokúsila ovplyvniť hlasovanie v amerických prezidentských voľbách prostredníctvom šírenia propagandy na sociálnych sieťach a vlámaním sa do e-mailovej schránky Demokratickej strany, ktorej prezidentská kandidátka Hillary Clintonová napokon súboj o Biely dom prehrala. Moskva všetky takéto obvinenia popiera.