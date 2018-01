Collomb: Británia by mala viac podieľať na riešení situácie v Calais

Elyzejský palác minulý týždeň oznámil, že počet žiadostí o francúzsky azyl dosiahol vlani rekordne vysokú hranicu - 100.000.

Paríž 14. januára (TASR) - Británia by sa mala podieľať väčšou mierou na riešení situácie migrantov, ktorí sa pokúšajú dostať do Spojeného kráľovstva z francúzskeho prístavného mesta Calais. V rozhovore pre nedeľňajšie vydanie denníka Le Parisien to uviedol francúzsky minister vnútra Gérard Collomb.



Rezortný šéf ďalej vyhlásil, že sa bude zasadzovať o novelizáciu touquetskej dohody podpísanej v roku 2003, ktorá účinne presunula britské hranice s Francúzskom na francúzsku stranu Lamanšského prielivu.



"Dúfam, že sa mi podarí dodať k tejto zmluve novú zložku, ktorá stanoví konkrétne požiadavky na pokrývanie určitých výdavkov a na prijímanie väčšieho počtu migrantov zo strany Británie," vyhlásil Collomb.



Jeho výrok prišiel iba niekoľko dní pred plánovanou návštevou francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona v Calais, kde má zavítať v utorok. O dva dni neskôr sa hlava štátu stretne v Londýne s britskou premiérkou Theresou Mayovou.



Aj viac než rok po likvidácii obrovského tábora nazývaného Džungľa sa pri Calais zdržiavajú stovky migrantov. Podľa Collomba je v danej lokalite približne 400 osôb; pred rokom ich tam bolo vyše 7000. "Tí, ktorí prespávajú vonku, sa nechcú nahlásiť príslušným úradom, pretože azyl vo Francúzsku nehľadajú," zdôraznil.



Elyzejský palác minulý týždeň oznámil, že počet žiadostí o francúzsky azyl dosiahol vlani rekordne vysokú hranicu - 100.000. Podľa Collomba colné úrady nevpustili na územie krajiny ďalších 85.000 ľudí.



"Je nemožné primerane prijať 185.000 osôb každý rok - to je počet obyvateľov mesta ako Rennes," poznamenal minister, odkazujúc na metropolu regiónu Bretónsko na severozápade Francúzska.