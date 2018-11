Colorado si zvolilo prvého homosexuálneho guvernéra

Jared Polis (43), ktorý bol kongresmanom už päťkrát, porazil republikánskeho nominanta Walkera Stapletona. Polis sa k svojej sexuálnej orientácii priznal už počas volebnej kampane.

Los Angeles 7. novembra (TASR) - Demokratický kongresman Jared Polis zvíťazil v utorkových guvernérskych voľbách v americkom štáte Colorado ako prvý otvorene homosexuálny kandidát v histórii amerických volieb do tohto zastupiteľského úradu.



Informovala o tom v stredu tlačová agentúra AFP.



Polis (43), ktorý bol kongresmanom už päťkrát, porazil republikánskeho nominanta Walkera Stapletona. Polis sa k svojej sexuálnej orientácii priznal už počas volebnej kampane.



Prvou bisexuálnou guvernérkou sa stala v roku 2015 Kate Brownová, ktorú zvolili v roku 2015 za guvernérku Oregonu, kým ďalší guvernér, Jim McGreevey zo štátu New Jersey, ohlásil svoju homosexuálnu orientáciu pred svojím odstúpením v roku 2004.



Polis, ktorý sa vypracoval na podnikateľa v oblasti technologického priemyslu, bol prijatý na Princetonskú univerzitu vo veku 16 rokov.



Polis, ktorý je žid, si vo veku 25 rokov zmenil pôvodné meno Jared Schultz na Jared Polis ako poctu svojej starej matke. Bol jedným zo stoviek homosexuálnych, bisexuálnych a transrodových kandidátov v týchto "polčasových" voľbách v USA, vrátane 21 do Kongresu a štyroch do guvernérskeho úradu.



Polis nahradí v úrade demokrata Johna Hickenloopera, ktorý zastával túto funkciu od roku 2011. Polisovo víťazstvo prichádza po útokoch amerického prezidenta Donalda Trumpa na členov komunity LGBTQ odvtedy, čo sa stal šéfom Bieleho domu.



Polis sa počas svojej kampane spoľahol na progresívnu platformu, ktorá vyzývala na dostupnú zdravotnú starostlivosť, prísnejšie zákony o držaní zbrane a posilnenie investícií do obnoviteľnej energie.