Kim Čong-un pricestoval do Ruska na summit s Putinom

Kim docestoval v obrnenom vlaku do ruskej hraničnej stanice Chasan, kde ho privítali kvetmi a tradičnými darmi - chlebom a soľou.

Vladivostok 24. apríla (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un prekročil v stredu hranice Ruska, kam cestuje vlakom na svoju prvú návštevu tejto krajiny a na stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktoré sa uskutoční vo Vladivostoku. Informovala o tom tlačová agentúra Reuters.



Kimova cesta je zameraná na získanie podpory Kremľa, zatiaľ čo sa jadrové rozhovory medzi Pchjongjangom a Washingtonom nachádzajú na mŕtvom bode. Všeobecne sa očakáva, že Kim sa na stretnutí s Putinom predstaví ako seriózny svetový hráč a zároveň bude požadovať pomoc pri zmierňovaní ekonomického nátlaku spôsobeného americkými a medzinárodnými sankciami.



Kim sa stretne s Putinom v zmienenom tichomorskom prístavnom meste vo štvrtok. Podľa kremeľského poradcu Jurija Ušakova bude hlavnou témou rokovania stále nejasná situácia týkajúca sa denuklearizácie.



"V uplynulých niekoľkých mesiacoch sa situácia na Kórejskom polostrove do istej miery stabilizovala, a to zväčša vďaka iniciatíve Severnej Kórey, ktorá zastavila testovanie rakiet a zatvorila svoje jadrové skúšobné zariadenie. Rusko chce byť všetkými spôsobmi nápomocné pri týchto pozitívnych trendoch," povedal novinárom Ušakov.



Kim docestoval v obrnenom vlaku do ruskej hraničnej stanice Chasan, kde ho privítali kvetmi a tradičnými darmi - chlebom a soľou, uviedla tlačová agentúra RIA Novosti. Kim následne navštívil Dom rusko-kórejského priateľstva situovaný na stanici a postavený v roku 1986 pred návštevou Kimovho zosnulého starého otca Kim Ir-sena, ktorý zomrel v roku 1994.



Kim podľa severokórejskej tlačovej agentúry KCNA odcestoval do Ruska v sprievode svojich kľúčových pobočníkov vrátane ministra zahraničných vecí Ri Jong-hoa a skúsenej jadrovej vyjednávačky Čche Son-hui. Reuters si všíma, že medzi delegátmi nie je Kim Jong-čchol, ktorý viedol rokovania so šéfom americkej diplomacie Mikeom Pompeom.



Podľa severokórejskej stanice NHK by mohol Putin opätovne naštartovať šesťstranové rozhovory o jadrovom odzbrojení Kórejského polostrova, ktoré sa naposledy konali v roku 2008 a zúčastňovali sa na nich USA, Čína, Rusko, Japonsko, Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) a Južná Kórea.



Juhokórejské médiá informovali, že v priebehu týždňa boli vo Vladivostoku zhliadnutí šéf Kimovho štábu Kim Čchang-son a vodcova sestra Kim Jo-džong.



Vladivostok, ležiaci na ruskom Ďalekom východe, je najväčším ruským mestom severne od hraníc KĽDR, do ktorého sa dá dostať vlakom, Kimovým preferovaným dopravným prostriedkom na cesty do zahraničia. Summit Kim - Putin sa bude konať v areáli jednej z vladivostockých vysokých škôl.



Putin v roku 2002 absolvoval summit aj s Kimovým zosnulým otcom Kim Čong-ilom, ktorý sa v roku 2011 stretol aj Dmitrijom Medvedevom, ktorý bol v tom čase prezidentom.