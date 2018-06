Conte podporil výzvu Trumpa na opätovné prijatie Ruska do skupiny G7

Rím 8. júna (TASR) - Nový taliansky premiér Giuseppe Conte vyjadril v piatok podporu návrhu amerického prezidenta Donalda Trumpa na opätovné prijatie Ruska do skupiny priemyselne najvyspelejších štátov sveta, známej ako G7.napísal Conte na Twitteri z Kanady, kde sa na summite G7 predstaví na medzinárodnej scéne po prvý raz ako taliansky líder.Agentúra Reuters pripomína, že nová talianska vláda už signalizovala, že sa pravdepodobne prikloní k proruskému smerovaniu svojej zahraničnej politiky a vyzvala na zrušenie hospodárskych sankcií voči Moskve.Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v reakcii na Trumpov výrok o tom, že Rusko by sa malo zúčastniť summitu G7, uviedol:povedal Trump novinárom v Bielom dome pred odletom do kanadského Québecu na každoročný summit G7.dodal.Rusko vylúčili z tejto elitnej skupiny v roku 2014 za trest za anexiu Krymu a za jeho podporu proruským separatistom na Ukrajine. Tento krok podporili ostatní členovia zoskupenia vrátane USA, Kanady, Japonska a štyroch európskych štátov.Tohtoročný summit G7 sa zameria na rokovania o obchode. Spojenci USA sa budú snažiť presvedčiť Trumpa, aby zrušil nedávno uvalené clá na dovoz ocele a hliníka, ktoré môžu podľa ich obáv viesť k obchodnej vojne.