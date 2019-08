Conte žiada Salviniho o vysvetlenie návrhu na predčasné voľby

Samotný Salvini, ktorý je talianskym ministrom vnútra a vicepremiérom, však premiéra Conteho nevyzval na demisiu a nepohrozil ani tým, že z vlády stiahne svojich ministrov.

Rím 9. augusta (TASR) - Taliansky premiér Giuseppe Conte vyhlásil, že minister vnútra za pravicovo-populistickú Ligu Severu (LN) Matteo Salvini musí vysvetliť príčiny, pre ktoré v krajine vyvolal politickú krízu. Tá vznikla po tom, ako LN stiahla svoju podporu pre vládnucu koalíciu, informovala agentúra AP.



Stalo sa v súvislosti s projektom EÚ na výstavbu vysokorýchlostnej železnice medzi Turínom a francúzskym Lyonom, ktorý koaličný partner - Hnutie piatich hviezd (M5S) - pri stredajšom hlasovaní v parlamente nepodporil.



Salviniho LN vo štvrtok vyhlásila, že jedinou možnosťou na riešenie vládnej krízy sú nové parlamentné voľby.



"Taliansko potrebuje istoty, odvahu a jednotné rozhodnutia," uviedla vo vyhlásení LN. Zároveň pritom vylúčila možnosť bežnej reorganizácie vlády a dodala, že vzhľadom na každodenné súboje vo vládnom kabinete je nezmyselné mandát koalície ďalej predlžovať.



Samotný Salvini, ktorý je talianskym ministrom vnútra a vicepremiérom, však premiéra Conteho nevyzval na demisiu a nepohrozil ani tým, že z vlády stiahne svojich ministrov.



Pravicová i ľavicová opozícia v parlamente však Conteho vyzvali, aby podal demisiu. Svoju žiadosť zdôvodnili tvrdením, že Conteho vláda sa v parlamente už nemôže oprieť o väčšinu poslancov.



Populistické hnutie M5S nepodporuje projekt výstavby zmienenej vysokorýchlostnej železnice, pričom ho označuje za pridrahý a nepotrebný. Štvrtkové vyhlásenie LN označilo hnutie za "nezrozumiteľné" a stranu vyzvalo, aby jasne definovala, čo chce.



Premiér Conte, ktorý má k M5S blízko, zasa vo svojom vyhlásení zo štvrtka večera od Salviniho žiadal, aby "vysvetlil národu a zdôvodnil voličom, ktorí verili v možnosť zmeny, čo ho viedlo k tomu, aby náhle narušil činnosť vlády".



Conte už medzičasom rokoval s prezidentom krajiny Sergiom Mattarellom, ktorý ako jediný má právomoc vypísať predčasné parlamentné voľby.



Talianske médiá pripomenuli, že podľa prieskumov LN má medzi voličmi 36-38 percent sympatizantov, takže vo voľbách by mohla získať dostatok hlasov na vytvorenie jednofarebnej vlády. Spojencom by jej mohlo byť aj krajne pravicové zoskupenie Bratia Talianska (Fratelli d'Italia - FDI).



Mattarella však už vo svojich verejných vyhláseniach viackrát zdôraznil, že je nutné, aby v Taliansku na jeseň bola fungujúca vláda - musí totiž vypracovať návrh štátneho rozpočtu na budúci rok a do konca septembra jeho prvú verziu predložiť EÚ. Mattarella by v tejto situácii zrejme zvolil možnosť vymenovať úradnícku vládu, čím by perspektívu predčasných volieb posunul na február až marec 2020.