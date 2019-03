Cookove ostrovy zvažujú zmenu svojho názvu

Cookove ostrovy, ktoré sú pridruženým štátom Nového Zélandu a v roku 1835 dostali pomenovanie po britskom bádateľovi J. Cookovi, pozostávajú z 15 tropických ostrovov v južnej časti Tichého oceánu.

Wellington 5. marca (TASR) - Cookove ostrovy zvažujú nahradenie svojho názvu z koloniálnych čias za nový, ktorý bude viac reflektovať podstatu a tradície domorodého obyvateľstva. Informoval o tom v utorok denník The Guardian.



Cookove ostrovy, ktoré sú pridruženým štátom Nového Zélandu a v roku 1835 dostali pomenovanie po britskom námornom bádateľovi Jamesovi Cookovi, pozostávajú z 15 tropických ostrovov v južnej časti Tichého oceánu.



Príslušný výbor postupne získava podporu vlády a zvažuje 60 návrhov na nový názov krajiny, ktoré predložila verejnosť. Cieľom je dopracovať sa ku konečnému návrhu do apríla a predostrieť ho vláde. Nasledovať má verejné hlasovanie.



"Názov musí odrážať našu kresťanskú vieru a zároveň aj náš maorijský pôvod. Okrem toho požadujeme, aby názov vštepoval nášmu ľudu hrdosť a zmysel pre jednotu," vyhlásil predseda zmieneného výboru Danny Mataroa.



Je pravdepodobné, že nový názov krajiny bude v miestnej verzii maorijského jazyka, ktorý je blízky novozélandskej maorijčine. Preferovaný nie je žiadny názov, často sa však spomína výraz Avaiki Nui - lokálne označenie ostrovov.



Cookove ostrovy by sa mohli rozhodnúť tiež pre dvojaký názov - v maorijskom i anglickom jazyku, ako je to aj v prípade Nového Zélandu. Skoršie pokusy o zmenu názvu tohto súostrovia sa skončili v 90. rokoch 20. storočia neúspechom.



Cook ho objavil v rokoch 1773 a 1777. Britským protektorátom sa stalo v roku 1888. Väčšina obyvateľov žije na Novom Zélande, avšak dôsledkom stúpajúceho počtu turistov na Novom Zélande sa mnoho ostrovanov vracia domov.