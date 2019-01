Čoraz viac bezdomovcov v Maďarsku ide do útulkov, miesta je ešte dosť

Ministerstvo oznámilo, že v celom Maďarsku je k dispozícii vyše 19.500 miest pre bezdomovcov. Od októbra vlaňajšieho roka využilo útulky o 1600 ľudí viac než v rovnakom období predchádzajúceho roka.

Budapešť 11. januára (TASR) - Útulky pre bezdomovcov sú v Maďarsku využité zhruba na 90 percent. V uplynulých chladných januárových dňoch túto pomoc prijíma čoraz viac ľudí bez strechy nad hlavou, informoval v piatok agentúru MTI rezort ľudských zdrojov.



Ministerstvo oznámilo, že v celom Maďarsku je k dispozícii vyše 19.500 miest pre bezdomovcov. Od októbra vlaňajšieho roka využilo útulky o 1600 ľudí viac než v rovnakom období predchádzajúceho roka.



Využitie kapacít riadi sedem regionálnych dispečerských centier. O bezdomovcov sa v krajine stará vyše 200 štátnych a charitatívnych organizácií.



"Vláda - na rozdiel od postoja nezodpovedných opozičných strán - sa usiluje o to, aby nikto nežil na uliciach či v lesoch, ale aby využili možnosti útulkov," píše sa vo vyhlásení ministerstva.



Rezort zdôraznil, že v týchto sociálnych zariadeniach je okrem ubytovania zabezpečená aj možnosť pre hygienu, stravovanie, zdravotnú starostlivosť. Sociálni pracovníci poskytujú bezdomovcom aj isté formy vzdelávania, právnej pomoci a pomáhajú im pri hľadaní práce, aby sa mohli dostať zo začarovaného kruhu života bez domova.



Od 15. októbra 2018 vstúpil v Maďarsku do platnosti zákon, ktorý zakazuje ľudom bez domova bývať na verejných priestranstvách. Podľa tejto novej právnej normy môžu policajti po troch upozorneniach v priebehu 90 dní začať voči bezdomovcom priestupkové konanie.



Do základného zákona v júli vládny blok Fidesz-KDNP presadil zákaz bývania na verejných priestranstvách. Vláda tvrdila, že toto opatrenie má slúžiť na zachovanie ľudskej dôstojnosti bezdomovcov.



Opozícia reagovala tvrdením, že politika Fideszu je o šírení strachu a nenávisti.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)