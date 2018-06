Corbyn: Britská labouristická vláda by uznala nezávislú Palestínu

Jeho vyjadrenie zaznelo počas návštevy utečeneckého tábora Zátarí v Jordánsku, ktorý je jedným z najväčších na svete.

Ammán 22. júna (TASR) - Vodca britských opozičných labouristov Jeremy Corbyn v piatok vyhlásil, že ak by sa stal premiérom, "veľmi rýchlo" by uznal nezávislý palestínsky štát.



Jeho vyjadrenie zaznelo počas návštevy utečeneckého tábora Zátarí v Jordánsku, ktorý je jedným z najväčších na svete. Podľa agentúry AP ide o prvú Corbynovu cestu mimo Európy od roku 2015, keď bol zvolený za predsedu Labouristickej strany.



Corbyn počas pobytu v tábore Zátarí, v ktorom žijú desaťtisíce sýrskych utečencov, kritizoval britskú vládu za to, že neprijala viac Sýrčanov utekajúcich pred vojnou v ich vlasti. Británia v tomto smere podľa neho výrazne zaostáva za Nemeckom a ďalšími európskymi štátmi. Londýn by mal podľa neho poskytnúť útočisko predovšetkým sýrskym deťom bez sprievodu dospelých.



V sobotu má Corbyn v pláne navštíviť utečenecký tábor pre Palestínčanov, ktorých vyhnali z domovov vojny medzi arabskými štátmi a Izraelom.



Corbyn sa dlhodobo zasadzuje za uznanie Palestíny ako nezávislého štátu, ktorý by bol plnohodnotným členom OSN.