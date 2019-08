Corbyn sa chce stať dočasným premiérom a zabrániť brexitu bez dohody

Ako napísala Sky News, Corbyn verí tomu, že jeho prísľub časovo-obmedzenej vlády bude stačiť na to, aby si získal podporu aj u svojich kritikov.

Londýn 15. augusta (TASR) - Líder britskej opozície a Labouristickej strany Jeremy Corbyn plánuje zablokovať brexit bez dohody tým, že chce naliehať na členov Konzervatívnej strany, aby ho zvolili za "dočasného" premiéra. Informovala o tom v stredu spravodajská televízia Sky News.



Corbyn vyhlásil, že ak bude zvolený, posunie termín odchodu Británie z Európskej únie, vypíše nové voľby do parlamentu a bude sa usilovať o nové referendum s možnosťou, že Británia v EÚ napokon zostane.



Ako napísala Sky News, Corbyn verí tomu, že jeho prísľub "časovo-obmedzenej" vlády bude stačiť na to, aby si získal podporu aj u svojich kritikov.



Corbyn vyhlásil, že pri "najbližšej možnej príležitosti, keď si budeme môcť byť istí úspechom" plánuje nastoliť hlasovanie o vyslovení nedôvery vláde Borisa Johnsona. Napísal to v liste adresovanom lídrom Labouristickej strany ako i trom konzervatívnym poslancom, ktorí sú kritickí voči brexitu bez dohody (ide o Dominica Grievea, Olivera Letwina a Caroline Spelmanovú).



"Jeremy Corbyn chce zrušiť referendum a ešte niekoľko rokov sa hádať o brexite," napísal podľa agentúry Reuters Johnson na Twitteri. "Som odhodlaný našu krajinu viesť vpred a dosiahnuť, aby k 31. októbru Británia vystúpila z EÚ," dodal.



Premiér Johnson, ktorý koncom júla v úrade nahradil Theresu Mayovú po tom, ako sa jej trikrát nepodarilo presadiť vyrokovanú dohodu o vystúpení z EÚ v britskom parlamente, vyhlásil, že Británia vystúpi z EÚ 31. októbra bez ohľadu na to, či bude mať "rozvodovú" dohodu s Úniou. Väčšina britských poslancov je však proti brexitu bez dohody, pričom skúmajú, aké parlamentné postupy môžu byť využité na to, aby sa takémuto scenáru zabránilo.