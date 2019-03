Corbyn vyzval na nové voľby, Barnier na prípravy na brexit bez dohody

Poľutovanie nad neúspešným hlasovaním o dohode vyjadril hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier.

Londýn 12. marca (TASR) - Vodca britskej Labouristickej strany Jeremy Corbyn v utorok po druhom neúspešnom hlasovaní o pozmenenej verzii dohody o odchode Británie z EÚ povedal, že je čas na nové voľby. Informovala o tom na svojej webovej stránke spravodajská televízia Sky News.



"Vláda opäť utrpela porážku, a to ohromnou väčšinou. Teraz si musí priznať, že táto dohoda je mŕtva," povedal vodca labouristov po tom, čo za Mayovej dohodu o brexite hlasovalo 242 poslancov a 391 ich bolo proti. Zároveň však dodal, že labouristi sú ochotní spolupracovať s vládou na novej dohode o brexite. Corbyn odmietol možnosť, že by Británia odišla z Únie bez dohody. Práve takýto návrh predloží premiérka Dolnej snemovni parlamentu v stredu. Predpokladá sa, že ho poslanci neschvália a vo štvrtok budú hlasovať o odložení termínu odchodu Británie z EÚ, ktorý je stanovený na 29. marca.



"Je mi nesmierne ľúto rozhodnutia, ktoré táto snemovňa dnes urobila," povedala po hlasovaní Mayová s tým, že Británia teraz stojí pred nezávideniahodným rozhodnutím, ktoré však musí urobiť. Podľa nej si poslanci môžu vybrať medzi odložením brexitu, usporiadaním ďalšieho referenda alebo odchodom na základe inej dohody.



Proti pozmenenému vládnemu návrhu o dohode o brexite hlasovalo aj 75 poslancov Mayovej Konzervatívnej strany, 235 konzervatívcov bolo za. Dohodu podporili aj štyria nezávislí poslanci a traja labouristi.



Poľutovanie nad neúspešným hlasovaním o dohode vyjadril aj hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier.



"EÚ urobila všetko pre to, aby bola dohoda o odchode Británie z EÚ schválená. Túto patovú situáciu môže vyriešiť iba Británia. Naše prípravy na odchod 'bez dohody' sú teraz dôležitejšie ako predtým," uviedol na Twitteri Barnier.



V podobnom duchu sa vyjadril aj hovorca predsedu Európskej rady Donalda Tuska. "Výsledok dnešného hlasovania nás mrzí a sme sklamaní, že britská vláda si nezabezpečila podporu pre dohodu, ktorú obe strany uzavreli v novembri," uviedol Tuskov hovorca.



Ľútosť nad opätovným neschválením vládnej dohody o odchode Británie z EÚ vyjadrili aj rakúsky kancelár Sebastian Kurz či španielsky premiér Pedro Sánchez. Podľa holandského premiéra Marka Rutteho musí byť prípadný odklad brexitu "dôveryhodne a presvedčivo" zdôvodnený.