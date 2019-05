Corbynovho spojenca Willsmana dočasne vylúčili za antisemitské reči

Nahrávku s Willsmanovými obvineniami proti Židom odvysielala exkluzívne rozhlasová stanica LBC.

Londýn 31. mája (TASR) - Jednému z blízkych spojencov britského politika Jeremyho Corbyna, Petemu Willsmanovi, pozastavili členstvo v Labouristickej strane za výrok, že antisemitskú krízu u labouristov "bičovalo" izraelské veľvyslanectvo. Pre britskú spravodajskú stanicu Sky News to v piatok uviedli viaceré zdroje.



Vysokopostavený politik Willsman, člen vplyvného Národného výkonného výboru (NEC) Labouristickej strany, údajne povedal, že predstavitelia tejto strany "pracujú priamo" pre ambasádu. Podľa neho to robia tí, či sú proti straníckemu lídrovi Corbynovi.



Willsman obvinil Izrael aj z toho, že je za otvoreným listom 68 rabínov, ktorí v ňom vyjadrili znepokojenie z antisemitizmu v tejto politickej strane. Willsman povedal, že veľvyslanectvo dalo 68 rabínom inštrukcie, aby napísali otvorený list o tom, že antisemitizmus je v Labouristickej strane "veľmi rozšírený a silný". Willsman dodal, že Izrael takto útočí na Corbyna.



Nahrávku s Willsmanovými obvineniami proti Židom odvysielala exkluzívne rozhlasová stanica LBC.



V e-maile od vplyvného výkonného výboru NEC, ktorý mala možnosť vidieť televízia Sky News, sa uvádza: "Dostali sme množstvo sťažností, vrátane členov samotného NEC, na najnovšie výroky Petra Willsmana, o ktorých dnes ráno informovala rozhlasová stanica LBC. Píšem vám, aby ste vedeli, že sme dnes rozhodli o dočasnom vylúčení Petra. Nasledovať bude disciplinárne opatrenie."



Labouristickí poslanci v britskej Dolnej snemovni vyhlásili, že Willsman, ktorého opäť zvolili do NEC vlani v lete, by mal byť po zverejnení nahrávky zo strany vylúčený.



Podpredseda labouristov Tom Watson požadoval okamžité pozastavenie členstva za "antisemitské reči", ako nazval Willsmanove výroky.