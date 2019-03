G. Cox: Zmeny v dohode o brexite nezabránia uviaznutiu Británie v EÚ

Verdikt generálneho prokurátora je úderom pre Mayovú, ktorá sa snaží presvedčiť poslancov podporujúcich brexit, aby počas utorkového hlasovania podporili ňou predkladanú dohodu.

Londýn 12. marca (TASR) - Generálny prokurátor Anglicka a Walesu Geoffrey Cox v utorok vyhlásil, že zmeny v dohode o tzv. brexite, ktoré v pondelok dohodla s predstaviteľmi EÚ britská premiérka Theresa Mayová, neeliminujú riziko toho, že Británia zostane nedobrovoľne viazaná obchodnými pravidlami EÚ. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Cox pripustil, že predmetné zmeny "znižujú hrozbu toho, že Spojené kráľovstvo uviazne natrvalo a nedobrovoľne" v zajatí obchodných pravidiel Únie v súvislosti s tzv. írskou poistkou. Dodal však, že aj napriek tomu nedávajú Británii "prostriedky s medzinárodnou platnosťou", na základe ktorých by Londýn mohol odstúpiť od írskej poistky bez súhlasu Bruselu.



Verdikt generálneho prokurátora je úderom pre Mayovú, ktorá sa snaží presvedčiť poslancov podporujúcich brexit, aby počas utorkového hlasovania podporili ňou predkladanú dohodu.



Na základe írskej poistky, ktorá je súčasťou dohody o brexite, by pre Severné Írsko dočasne platili odlišné podmienky obchodovania s EÚ, aké by sa týkali zvyšku Spojeného kráľovstva. Tento "záložný plán" pre Írsko, však nie je časovo ohraničený a veľká časť britských zákonodarcov ho vníma ako pascu, ktorá ich krajinu navždy zviaže obchodnými pravidlami Únie a znemožní Londýnu uzatvárať samostatné obchodné dohody s partnermi vo svete.