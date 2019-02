Agresívny muž napadol plzenského prokurátora

L. Řeřicha je jedným z najdlhšie slúžiacich žalobcov v Plzni. Posledné roky dozoruje vyšetrovanie hospodárskych trestných činov.

Praha 4. februára (TASR) - Štátneho zástupcu (prokurátora) Libora Řeřichu v západočeskom meste Plzeň fyzicky napadol agresívny muž. Zraneného žalobcu previezla záchranná služba do nemocnice, agresora zadržala polícia a umiestnila ho do väzby. Informoval o tom v pondelok spravodajský server Novinky.cz.



Aký bol motív piatkového útoku, a či súvisí s Řeřichovou profesiou zatiaľ nie je jasné. Polícia k prípadu nijaké oficiálne informácie neuviedla. V pondelok dopoludnia súd rozhodne o umiestnení podozrivého do väzby. Incident pre denník Právo potvrdil sám Řeřicha (58).



"Je to pravda. Viac sa k tomu nebudem vyjadrovať. Ležím stále v nemocnici," uviedol prokurátor. Komentovať nechcel ani rozsah svojho zranenia. Povedal len, že nebol v ohrození života.



Právo zistilo, že k útoku došlo v piatok okolo 21.00 h na rohu Klatovskej triedy a Tylovej ulice neďaleko centra mesta. Podľa svedkov Řeřichovi zastúpili cestu dvaja muži, z ktorých jeden ho následne napadol.



"Bil ho päsťou do tváre a kopal ho. On sa snažil utiecť, ale ten muž ho dobehol a zasa ho niekoľkokrát udrel. Crčala z neho krv, volali sme záchranku a políciu," uviedol jeden zo svedkov. Podľa neho útočník musel vedieť, že išlo o štátneho zástupcu. "Padalo tam toto označenie," dodal.



Řeřicha je jedným z najdlhšie slúžiacich žalobcov v Plzni. Posledné roky dozoruje vyšetrovanie hospodárskych trestných činov. Z minulosti má prezývku český Cattani podľa odvážneho komisára z talianskeho seriálu Chobotnica, ktorú si vyslúžil za nekompromisný postoj pri dlhoročnom vyšetrovaní kriminality policajtov, napísali Novinky.cz