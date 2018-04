ANO chce pripraviť koaličnú zmluvu do dvoch týždňov

Rokovania o novom kabinete schválil v sobotu zjazd KSČM a v nedeľu aj vedenie sociálnych demokratov.

Praha 22. apríla (TASR) - Hnutie ANO chce do dvoch týždňov pripraviť text koaličnej zmluvy s ČSSD. Uviedol to prvý podpredseda ANO Jaroslav Faltýnek v nedeľňajšej relácii Otázky Václava Moravca v Českej televízii.



"V priebehu 14 dní chceme dať dohromady konkrétny text koaličnej zmluvy, pretože na programových veciach sme sa už dohodli," vyhlásil Faltýnek. Programové záležitosti sa už podľa neho podarilo vyriešiť aj s KSČM, ktorá by mala budúcu koaličnú vládu ANO a ČSSD podporovať.



Rokovania o novom kabinete schválil v sobotu zjazd KSČM a v nedeľu aj vedenie sociálnych demokratov. Podľa Faltýnka by sa teraz mohli v "nejakej relatívne krátkej dobe" začať rozhovory v trojstrannom formáte.



Predseda komunistov Vojtěch Filip sa v sobotu vyjadril, že KSČM je pripravená začať takéto schôdzky už na budúci týždeň. Hovoril tiež o tom, že komunisti majú výhrady voči niektorým členom súčasnej vlády v demisii.



Faltýnek nevylúčil, že by k niektorým personálnym zmenám vo vláde mohlo dôjsť. Jednotlivých ministrov však ale podľa neho musí zhodnotiť premiér v demisii Andrej Babiš.