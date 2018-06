Babiš poslal Zemanovi zoznam kandidátov na ministrov vrátane Pocheho

Zeman už niekoľkokrát zdôraznil, že Pocheho ako šéfa českej diplomacie nevymenuje.

Praha 25. júna (TASR) - Pražský hrad dostal v pondelok od českého premiéra Andreja Babiša zoznam kandidátov na ministrov do jeho novej vlády. Je na ňom aj sociálnodemokratický europoslanec Miroslav Poche, ktorého Babiš navrhol za šéfa diplomacie. Prezident Miloš Zeman ho však vymenovať odmieta, pripomína spravodajský server Novinky.cz.



Zeman cez víkend v rozhovore pre denník Blesk uviedol, že meno europoslanca v návrhu na zloženie vlády nie je. Babiš to však následne vyvrátil. Povedal, že Pocheho navrhne, pretože Česká strana sociálnodemokratická (ČSSD) by inak vládu nepodporila. Zoznam, ktorým disponoval prezident, bol podľa premiéra iba pracovný.



Zeman už niekoľkokrát zdôraznil, že Pocheho ako šéfa českej diplomacie nevymenuje. Ako jednu zo svojich výhrad voči nemu uviedol, že v roku 2015 napísal článok, ktorý je podľa prezidenta ústretový k migrantom a ku kvótam na ich prerozdeľovanie.



Predseda ČSSD Jan Hamáček minulý týždeň po schôdzke s prezidentom pripustil, že rezort diplomacie by mohol viesť dočasne on sám a Poche by zatiaľ pôsobil ako námestník alebo poradca.



Prezident by mal novú vládu vymenovať v stredu ráno. O dôveru Poslaneckej snemovne chce Babiš požiadať 11. júla.