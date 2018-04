V Česku odsúdili bývalého nemeckého internacionála v hokeji

Súd navyše na šesť rokov zakázal obžalovanému riadiť motorové vozidlo a zaviazal ho uhradiť pozostalým odškodné a škody na automobile v celkovej výške rádovo miliónov Kč.

Olomouc 3. apríla (TASR) - Bývalého nemeckého hokejového internacionála českého pôvodu Daniela Kunceho (46) poslal v utorok Okresný súd v Olomouci na tri roky a osem mesiacov za mreže za spáchanie dopravnej nehody v opitosti, pri ktorej prišla o život jeho 28-ročná spolujazdkyňa. Súd navyše na šesť rokov zakázal obžalovanému riadiť motorové vozidlo a zaviazal ho uhradiť pozostalým odškodné a škody na automobile v celkovej výške rádovo miliónov Kč.



Informácie priniesol internetový server Novinky.cz.



Rodák zo Šumperka, ktorý hrával hokej i za Vítkovice či Olomouc a neskôr odišiel do spolkovej republiky, reprezentoval Nemecko na šiestich MS a dvoch ZOH.



Vlani 8. decembra nezvládol krátko po polnoci riadenie motorového vozidla a prechádzajúc z jedného jazdného pruhu do druhého vyšiel na chodník, aby následne narazil do stĺpa. Spolujazdkyňa zomrela na mieste nešťastia. Vodič mal v krvi 2,63 promile alkoholu.



Za usmrtenie z nedbalosti a ohrozenie pod vplyvom návykovej látky mu hrozilo aj osem rokov väzenia.



Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný, tak štátne zastupiteľstvo, ako aj obhajoba využili možnosť zvážiť ďalší postup.