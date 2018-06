Desiatky ľudí sa v ČR priotrávili v prevádzke rýchleho občerstvenia

Do večerných hodín priviezli sanitky do miestnej nemocnice približne 40 ľudí. Královohradecká nemocnica musela prijať mimoriadne opatrenia, avšak väčšinu pacientov po ošetrení prepustili.

Praha 6. júna (TASR) - Desiatky ľudí sa priotrávili po konzumácii kebabu v jednom z bistier vo východočeskom meste Hradec Králové. Informovala o tom v utorok TV Nova.



Do večerných hodín priviezli sanitky do miestnej nemocnice približne 40 ľudí. Královohradecká nemocnica musela prijať mimoriadne opatrenia, avšak väčšinu pacientov po ošetrení prepustili.



Niektorí z nich trpeli silnými hnačkami a viacerí dokonca zvracali krv. Žiaden však nebol v ohrození života.



Prvé štyri prípady otravy boli zaznamenané už v pondelok a zvyšné v priebehu utorka. Išlo o zákazníkov, ktorý si v bistre MAXIM v centre Hradca Králové kúpili placku s kuracím mäsom, ktorej sa za dva dni predalo vyše 200 porcií.



Podľa hygienikov, ktorí v prevádzke podnikli v utorok inšpekciu, to vyzerá na otravu toxínmi, čo však môžu potvrdiť až odborné expertízy.