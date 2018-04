Do chrámu sv. Víta previezli rakvu s pozostatkami kardinála Berana

Po omši bude rakva tri dni vystavená a 23. apríla ju v katedrále sv. Víta uložia do novozriadeného sarkofágu v kaplnke sv. Anežky Českej.

Praha 21. apríla (TASR) - Kardinál Dominik Duka odslúžil v sobotu v pražskej Katedrále svätého Víta, Václava a Vojtecha slávnostnú bohoslužbu pri príležitosti návratu kardinála Josefa Berana z Vatikánu do vlasti. Informovala o tom na svojej internetovej stránke spravodajská televízia ČT24.



Rakvu s pozostatkami kardinála Berana na povoze ťahanom šesťzáprahom starokladrubských vraníkov sprevádzala z baziliky Nanebovzatia Panny Márie na pražskom Strahove na Hradčany krátka procesia. Po omši bude rakva tri dni vystavená a 23. apríla ju v katedrále sv. Víta uložia do novozriadeného sarkofágu v kaplnke sv. Anežky Českej.



"Vítam svojho veľkého predchodcu," povedal na úvod bohoslužby Duka.



Josef Beran do katedrály sv. Víta vstúpil po prvý raz ako kardinál. Hodnosť získal v roku 1965 až po tom, ako bol komunistickým režimom dlhodobo internovaný a do katedrály sa vrátiť nesmel.



Bohoslovci umiestnili rakvu v chráme pred oltár. "Dnes je to presne 28. rokov, keď do katedrály vstúpil ako posol slobody Ján Pavol II.," pripomenul kardinál Duka historickú súvislosť s dátumom Beranovho návratu do katedrály sv. Víta.



Na znamenie úcty ku kardinálovi Beranovi vstúpil Duka do katedrály bosý. V blízkosti rakvy bola vystavená lebka sv. Vojtecha, ktorý je úzko spätý s pražským arcibiskupstvom.



V katedrále je od tohto týždňa aj nová socha sv. Vojtecha, ktorej umiestnením sa splnilo jedno z Beranových želaní. Symbolicky na sviatok sv. Vojtecha, teda v pondelok, bude zosnulý kardinál v katedrále pochovaný.