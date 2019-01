Dôchodca dostal za teroristický útok v Česku štyri roky väzenia

Muž pred dvoma rokmi zámerne zoťal stromy v Stredočeskom kraji na železničnú trať, čím chcel vyvolať nenávisť proti moslimským utečencom.

Praha 14. januára (TASR) - Za teroristický útok poslal Krajský súd v Prahe v pondelok ráno 71-ročného českého dôchodcu Jaromíra Baldu do väzenia na štyri roky. Muž pred dvoma rokmi zámerne zoťal stromy v Stredočeskom kraji na železničnú trať, čím chcel vyvolať nenávisť proti moslimským utečencom. Verdikt nie je právoplatný, je možné sa proti nemu odvolať, napísal portál Novinky.cz.



Balda podľa rozsudku zoťal v júni a júni 2017 dva stromy na železničné koľaje. V okolí potom rozhádzal letáky písané latinkou a zámerne skomolenou češtinou, čo malo vyvolať dojem, že postínané stromy sú dielom islamských teroristov. V oboch prípadoch narazil do stromov vlak a len šťastnou zhodou okolností sa ani jeden nevykoľajil a nikomu z 20 cestujúcich sa nič nestalo.



Na letákoch sa nachádzal napríklad text, ktorý vyzýval na útoky proti "českým neveriacim psom a ich pesiciam". Muž letáky rozšíril na celkovo 13 miestach Českej republiky. Televízii Prima poslal list s podobným znením.



Balda svoje konanie od začiatku nepopieral. Tvrdil, že za to môžu jeho lieky na tlak, ktoré v ňom vyvolávali pocity stiesnenosti, zvieravé pocity a búšenie srdca. Spolu s informáciami "od priateľov z Nemecka, internetu a správ" o útokoch islamistov v Nemecku či Francúzsku potom všetko vyústilo do snov. "Prenasledovali ma hrôzostrašné sny, že sa sem valia vlakmi ako v indických filmoch. Znásilňujú, obrezávajú nám ženské, kameňujú... Vravel som si, teraz sa to u nás začne, začnú nás strieľať," vysvetľoval na súde Balda.



Elektrikár na dôchodku, sympatizujúci s politickým hnutím SPD, nechcel svojimi činmi údajne nikomu ublížiť, chcel len vyvolať odpor k teroru, "urobiť výzvu ako Palach". Počas takmer ročnej väzby sa mu vraj však všetko v hlave urovnalo. "Prehodnotil som všetky svoje prístupy a názory a zistil som, že to bola odo mňa zhovadilosť," vyhlásil na súde.



Podľa súdnych znalcov z odboru psychológie a psychiatrie Balda netrpí a ani netrpel duševnou poruchou v zmysle psychózy. Trpí však organickou poruchou osobnosti.



Šírením nenávistných textov chcel Balda podľa svojich slov vyvolať pozornosť českej verejnosti a vlády - chcel, aby si uvedomili, čo sa môže stať.



Balda počas predvlaňajšej volebnej kampane podporoval extrémistickú stranu SPD Tomia Okamuru. Poskytol jej dary za vyše 12.000 českých korún (470 eur), hral na jej mítingoch na harmonike a podobne.