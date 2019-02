PRIESKUM: V Česku klesla dôvera v prezidenta M. Zemana

Dlhodobo najvyššiu dôveru z ústavných inštitúcií majú podľa citovaného prieskumu obecné zastupiteľstvá (dve tretiny opýtaných) a starostovia (65 percent).

Praha 4. februára (TASR) - Českému prezidentovi Milošovi Zemanovi podľa januárového prieskumu Centra pre výskum verejnej mienky (CVVM) dôveruje 53 percent ľudí, informoval v pondelok spravodajský server Novinky.cz. Prezident si v porovnaní s predchádzajúcim prieskumom mierne pohoršil.



Dlhodobo najvyššiu dôveru z ústavných inštitúcií majú podľa citovaného prieskumu obecné zastupiteľstvá (dve tretiny opýtaných) a starostovia (65 percent).



Prezident si napriek miernemu poklesu udržuje stabilnú tretiu priečku, za ním nasledujú krajské zastupiteľstvá a hajtmani. Dôveru im deklarovalo 48 percent, respektíve 46 percent oslovených. Českej vláde dôveruje 44 percent opýtaných. Najnižšiu dôveru majú ľudia v Poslaneckú snemovňu (38 percent) a Senát (34 percent).



Pre českú vládu, obe komory parlamentu, ako aj pre krajské zastupiteľstvá ide doposiaľ o najlepšie hodnotenie od decembra 2017.



Celkovo je s politickou situáciou v Česku spokojných 24 percent ľudí. "Aktuálny výsledok je prakticky najlepší, aký sa podarilo zaznamenať v celom tomto desaťročí," pripomenulo CVVM.



Nedôveru voči prezidentovi deklarovali predovšetkým ľudia s vysokoškolským vzdelaním, vysoko kvalifikovaní, odborní a vedúci pracovníci, ľudia do 30 rokov, obyvatelia Prahy či voliči Pirátov a ODS. Prezidentovi častejšie dôverujú voliči ANO, ČSSD či KSČM, ľudia nad 60 rokov a so stredným vzdelaním bez maturity, prípadne vyučení.



Prieskum sa konal od 5. do 17. januára a zapojilo sa do neho 1087 respondentov, dodali Novinky.cz.