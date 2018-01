DRAHOŠ: Vecí, ktoré som chcel zmeniť, bolo mnoho

Muž, ktorý neuspel v prezidentských voľbách, chce zostať vo verejnom živote. Drahoš zváži všetky ponuky a rozhodne sa v priebehu nasledujúcich týždňov.

Praha 28. januára (TASR) - Neúspešný prezidentský kandidát Jiří Drahoš rešpektuje, že Miloš Zeman zvíťazil v druhých priamych voľbách hlavy českého štátu. To však podľa jeho slov pre verejnoprávny Český rozhlas (Čro) neznamená, že bude obdivovať a rešpektovať všetky Zemanove kroky.



Želaním bývalého predsedu Akadémie vied ČR, ktorý bol vyzývateľom úradujúcej hlavy štátu, bolo, ako formuloval, vrátiť do prezidentského úradu dôstojnosť a solídnosť, byť prezidentom, ktorý spoločnosť nebude rozdeľovať, nebude používať nepatričné slová a bude kultivovať politickú scénu. "Vecí, ktoré som chcel zmeniť, bolo mnoho," zdôraznil.



Drahoš zopakoval, že do kampane išiel s čistým štítom, seriózne a bez "podpásoviek" a v duchu toho považuje tesný výsledok za víťazstvo. Nezvíťazili sme, ale necítime, že by sme ten súboj prehrali, dodal.



Muž, ktorý neuspel v prezidentských voľbách, chce zostať vo verejnom živote. Drahoš zváži všetky ponuky a rozhodne sa v priebehu nasledujúcich týždňov.



Podľa jeho názoru by sa niečo malo urobiť s rozdelením spoločnosti, osobne by sa chcel naďalej usilovať o zasypávanie priekop medzi stúpencami Miloša Zemana a zvyškom spoločnosti.