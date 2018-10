Etický kódex pre minisrtov ČR nebude, podľa Babiša nie je potrebný

Babiš totiž dospel k záveru, že takýto bič nie je potrebný, keďže jeho vláda je dostatočne transparentná.

Praha 19. októbra (TASR) - Etický kódex pre členov českej vlády, ktorý ešte pred pár týždňami sľuboval premiér Andrej Babiš, sa napokon zavádzať nebude. Babiš totiž dospel k záveru, že takýto bič na "kamošov" ministrov nie je potrebný, keďže jeho vláda je dostatočne transparentná.



Návrh kódexu, ktorý mal okrem iného pomôcť ministrom, aby sa vyvarovali stretom záujmov, chystalo ministerstvo spravodlivosti ČR, jeho príprava však bola zastavená, informoval server Novinky.cz.



"Naši ministri ten etický kódex ani nepotrebujú, pretože presadzujú transparentnosť. Myslím, že sme vláda, ktorá je otvorená, ktorá je transparentná, my tie hodnoty máme i bez toho, že to bude niekde na papieri," citoval Český rozhlas slová premiéra, ktorý je súčasne šéfom protikorupčnej rady vlády.



S návrhom etického kódexu pôvodne prišiel sám Andrej Babiš, ktorý čelí trestnému stíhaniu v súvislosti s možným dotačným podvodom v kauze Čapí hnízdo.



Dokument mal byť podľa pôvodného plánu vypracovaný do augusta tohto roku. Minister spravodlivosti Jan Kněžínek ho však vtedy nepredložil, pričom sľuboval, že tak urobí do konca roku 2018. Babiš ešte začiatkom septembra predpovedal, že okolo návrhu vznikne "veľká debata".



Takzvané desatoro náležitého správania sa členov vlády malo podľa Babišovej pôvodnej predstavy obsahovať napríklad to, že by ministri nemali "zamestnávať rodinných príslušníkov, kamošov (a) kolegov zo svojich politických strán a hnutí."



Podľa ministra spravodlivosti sa vláda teraz namiesto vypracovávania etického kódexu sústredí na prípravu zákona o lobingu, ktorý je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní.



Koncepcia českej vlády pre boj s korupciou na roky 2018-2022 pritom výslovne počíta s vytvorením etického kódexu pre ministrov.