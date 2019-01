Český guru Jára nesúhlasí s trestom za znásilnenie, podal dovolanie

Dobeš a Plášková sú stíhaní na úteku. Od roku 2015 sú v imigračnom detenčnom zariadení na Filipínach.

Praha 14. januára (TASR) - Rozsudok nad Jaroslavom Dobešom, zakladateľom ezoterickej školy Poetrie a známym ako guru Jára, preskúma český Najvyšší súd. Dobeš podal dovolanie, rovnako ako jeho blízka spolupracovníčka Barbora Plášková. Obaja boli právoplatne odsúdení za znásilnenie, Dobeš na 5,5 roka väzenia a Plášková na päť rokov. Informoval o tom v pondelok portál Novinky.cz.



"Dovolanie už podali obaja odsúdení," oznámila hovorkyňa Krajského súdu v Brne Eva Angyalossy. Súd teraz podnety Dobeša a Pláškovej postúpi spolu so spisom najvyššej inštancii k rozhodnutiu.



Dobeš a Plášková sú stíhaní na úteku. Od roku 2015 sú v imigračnom detenčnom zariadení na Filipínach.



Zlínska pobočka krajského súdu uložila Dobešovi 7,5 roka väzenia. Vrchný súd v Olomouci trest zmiernil na 5,5 roka. U Pláškovej vrchný súd korigoval pôvodných 7,5 roka na päť rokov väzenia.



Podľa verdiktu obaja ako spolupáchatelia násilne donútili ženu k súloži. Obžaloba bola pôvodne širšia, časť rozsudku ale vlani v októbri zrušil vrchný súd.



Dobeš podľa obžaloby ženy na rôznych seminároch "odháčkovával". Tvrdil, že všemožné problémy žien sú spôsobené háčikmi, ktoré v nich zanechali bývalí sexuálni partneri.



Dobeš tieto háčiky sexuálnym aktom ženám údajne uvoľňoval. V škole, ktorá ponúkala semináre jogy, tantry, astrológie či práce s energiou, sa podobné praktiky podľa obžaloby diali v rokoch 2004 až 2007. Semináre sa konali napríklad v Zlíne alebo na statku v Olomouckom kraji.



Dobeša s Pláškovou pôvodne krajský súd odsúdil za šesť prípadov znásilnenia. V piatich z nich mohlo ísť podľa vrchného súdu o využitie bezbrannosti žien, v šiestom prípade však došlo k preukázanému znásilneniu. Práve za tento prípad Dobeša s Pláškovou vrchný súd potrestal.



Zvyšnými prípadmi sa bude znovu zaoberať krajský súd. Riešiť bude na základe odvolania žalobkyne aj ďalšie dva prípady, kde pôvodne Dobeša s Pláškovou oslobodil spod obžaloby. Podľa štátneho zastupiteľstva Plášková priviedla dievčatá do stavu bezbrannosti a Dobeš na nich vykonal súlož. Žalobcovia tvrdia, že u niektorých žien sa potom prejavila posttraumatická stresová porucha. Obhajoba to popierala, tvrdila, že išlo o tantrickú praktiku, a nie o súlož.