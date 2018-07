Hamáček informoval poslancov o situácii v rezorte diplomacie

Od 15. júla bude platiť nová systemizácia pre české ministerstvo zahraničných vecí, ktorú vláda schválila v utorok.

Praha 10. júla (TASR) - Europoslanec Miroslav Poche, ktorého Česká strana sociálnodemokratická (ČSSD) navrhla za ministra zahraničných vecí v rozpore s predstavami prezidenta Miloša Zemana, nemá v tomto rezorte žiadnu oficiálnu funkciu. Na zasadnutí zahraničného výboru českého parlamentu to v utorok vyhlásil líder ČSSD Jan Hamáček, ktorého dočasne poverili vedením rezortu diplomacie.



Kým české médiá v uplynulých dňoch informovali, že Poche ako politický štátny tajomník fakticky riadi rezort zahraničných vecí, Hamáček pripomenul, že akákoľvek oficiálna funkcia na ministerstve by viedla v Pocheho prípade ku kolízii s jeho mandátom v Európskom parlamente.



Poche by mal na ministerstve pracovať v súvislosti so systematizáciou, Hamáček sa však pred zákonodarcami jasne nevyjadril o jeho budúcich úlohách. ČSSD iba v pondelok oznámila, že naďalej trvá na Pocheho nominácii a že sa touto otázkou bude zaoberať aj predsedníctvo strany na mimoriadnom zasadnutí.



Od 15. júla bude platiť nová systemizácia pre české ministerstvo zahraničných vecí, ktorú vláda schválila v utorok. V rámci nej budú v rezorte obnovené funkcie politických námestníkov a vznikne aj sedemčlenný politický kabinet ministerstva. Navyše tam dôjde k zlúčeniu dvoch odborov a vzniku nového analytického útvaru.