Holanďanov poslal súd do väzby za útok na čašníka

Praha 26. apríla (TASR) - Obvodný súd pre Prahu 1 vzal vo štvrtok dopoludnia do väzby dvoch Holanďanov, ktorí boli pri víkendovom útoku na čašníka v českej metropole najaktívnejší. Súd zároveň potrestal zvyšných troch Holanďanov obvinených z výtržníctva osemmesačnou podmienkou a na päť rokov ich vyhostil z krajiny. Rozhodnutie je právoplatné, informoval portál Novinky.cz.Súd poslal do väzby dvoch bratov, ktorých polícia ešte v utorok obvinila z ťažkého ublíženia na zdraví. Podľa štátneho zástupcu (prokurátora) Jana Lelka hrozí riziko úteku, keby boli vyšetrovaní na slobode. U jedného navyše hrozí, že by sa podobného činu mohol dopustiť opäť.povedal novinárom Lelek.Policajti budú podľa neho naďalej vypočúvať ďalšie osoby - svedkov incidentu a budú čakať na znalecké posudky. Tie budú obsahovať zranenia a zdravotný stav napadnutého čašníka. Pôjde o zásadné dôkazy, ktoré treba získať, a tak vyšetrovanie môže trvať ešte dva mesiace, dodal štátny zástupca.Za ťažké ublíženie na zdraví, ktoré mužovi pred reštauráciou spôsobili kopancami a údermi do hlavy, hrozí zadržaným až desať rokov väzenia. Čašník sa vo štvrtok podrobil operácii čeľuste.Zvyšní traja cudzinci verdikt nekomentovali a rýchle opustili súdnu budovu. Českú republiku musia podľa súdu opustiť do piatich dní.Skupinu cudzincov tvorilo sedem mužov, ale úrady v prípade dvoch dospeli k názoru, že sa do konfliktu nezapojili, ale naopak sa ho snažili upokojiť. Preto ich prepustili na slobodu.Sedem mužov vo veku 24 až 32 rokov zadržala česká polícia v pondelok podvečer na pražskom letisku po upozornení cestujúcich a dispečera kamerového systému. Sedeli v záhradke jednej z reštaurácií a zásah polície ich prekvapil. Všetci sú športovci, posilňujú, boxujú, sú fyzicky veľmi zdatní, opísal ich portál Novinky.cz.Na čašníka v podniku na Vladislavovej ulici muži zaútočili v sobotu, keď ich upozornil, že v reštaurácii nie je povolené konzumovať vlastný, donesený alkohol.Server holandských novín Algemeen Dagblad napísal, že sedem mužov pricestovalo do Prahy preto, aby oslávili blížiacu sa svadbu jedného z nich. Väčšina z nich údajne pochádza z Haagu a okolia, jeden pracuje v radoch amsterdamskej polície.