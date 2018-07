Hygienici zakázali kúpanie v Brnianskej priehrade, dôvodom sú sinice

Kvalita tejto vodnej plochy sa zhoršuje dlhodobo.

Brno 19. júla (TASR) - Kúpanie v Brnianskej priehrade zakázali po desiatich rokoch tamojší hygienici, ktorí nepredpokladajú, že ho zrušia ešte v priebehu leta. Dôvodom je rozmnoženie sa siníc v dôsledku extrémneho počasia, informoval vo štvrtok internetový server iDNES.cz.



K vyhláseniu zákazu pristúpili hygienici po vyhodnotení výsledkov analýzy vzoriek odobratých začiatkom prebiehajúceho týždňa. Kvalita tejto vodnej plochy sa však zhoršuje dlhodobo.



Ako konštatoval vedúci odboru hygieny obecnej a komunálnej juhomoravskej hygienickej stanice Miroslav Staněk, "na hladine sa vytvára tzv. vodný kvet", čo znamená hromadenie vrstvy siníc, s ktorými sa môžu návštevníci dostať do kontaktu.



Ide o stojatú vodu, pričom do priehrady priteká iba tretina množstva vody ako zvyčajne.



"Neočakávame, že by v priebehu nasledujúcich týždňov došlo k zlepšeniu," konštatoval Staněk. Ten by to za reálne považoval iba v prípade prudkého poklesu teplôt a následného odumretia siníc, ktoré by klesli z hladiny. Chcelo by to však podľa jeho slov dlhodobé a výrazné ochladenie.



Staněk súčasne varoval, že tí, ktorí by zákaz nerešpektovali, sa vystavujú zdravotným rizikám, a to od kožných problémov cez zápaly očných spojiviek až po žalúdočné ťažkosti a teploty. Za osobitne nebezpečnú považuje vodu v priehrade pre deti, ktoré ju často prehĺtajú.