Izraelský prezident poďakoval Zemanovi za podporu,pozval ho do Izraela

Praha/Jeruzalem 14. mája (TASR) - Izraelský prezident Reuven Rivlin pozval českého prezidenta Miloša Zemana na oficiálnu návštevu Izraela, ktorá by sa mohla uskutočniť ešte tento rok. Vyplýva to z Rivlinovho listu adresovaného Zemanovi, časť ktorého Pražský hrad v pondelok zverejnil na svojej oficiálnej internetovej stránke.



Návšteva by podľa Rivlina mohla "poslúžiť ako vynikajúca príležitosť na ďalšie prehĺbenie vrelého priateľstva a obojstranne výhodnej spolupráce medzi Českou republikou a Izraelským štátom", píše sa v liste.



Rivlin zároveň poďakoval českému prezidentovi za pevnú pozíciu v otázke Jeruzalema ako hlavného mesta Izraela a podporu prípadného presunu českého veľvyslanectva do Jeruzalema. Taktiež ocenil Zemanov nedávny prejav, v ktorom možný presun veľvyslanectva ČR z Tel Avivu do Jeruzalema naznačil.



Svoje veľvyslanectvo z Tel Avivu do Jeruzalema presunuli v pondelok popoludní Spojené štáty americké. Stalo sa tak na základe rozhodnutia prezidenta Donalda Trumpa, ktorý koncom vlaňajška uznal Jeruzalem za hlavné mesto Izraela.



Postavenie Jeruzalema - mesta posvätného pre moslimov, kresťanov i židov - je jedným z hlavných problémov izraelsko-palestínskeho konfliktu. Izrael ho pokladá za svoje hlavné mesto, ale medzinárodné spoločenstvo zastáva názor, že štatút mesta sa musí určiť v mierových rokovaniach.



Palestínčania žiadajú, aby bol ich hlavným mestom východný Jeruzalem, obsadený Izraelom v roku 1967.