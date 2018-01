Jan Hamáček bude kandidovať za predsedu ČSSD

Nomináciu prijal v pondelok od straníckych kolegov, účastníkov okresnej konferencie strany v Mladej Boleslavi.

Praha 8. januára (TASR) - Bývalý predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR a jej súčasný podpredseda Jan Hamáček sa na februárovom zjazde českých sociálnych demokratov z ČSSD bude uchádzať o funkciu lídra strany.



Nomináciu prijal v pondelok od straníckych kolegov, účastníkov okresnej konferencie strany v Mladej Boleslavi, informoval internetový server Novinky.cz.



Hamáček chce podľa vlastných slov pomôcť ČSSD postaviť sa na nohy, aby sa opäť stala silou, ktorá pozitívne ovplyvňuje život v ČR.



Kandidát na predsedu strany nepopiera svoj podiel zodpovednosti na volebnom debakli sociálnych demokratov v posledných voľbách do snemovne, avšak zdôrazňuje, že istú mieru viny majú na ňom všetci v ČSSD. "Nemá však zmysel neustále sa vracať k tomu, čo bolo, čo sa urobilo zle, či dokonca niekoho umlčovať alebo vylučovať. Bojujeme o prežitie a na to je potrebné, aby všetci, ktorým záleží na ČSSD, zabudli na osobné nezhody a začali ťahať za jeden povraz," citoval Hamáčka server.



Jan Hamáček by rád zavítal na krajské konferencie strany, hovoril so straníckymi kolegami a predstavil im svoju víziu budúceho smerovania ČSSD. Jasne sa vrak vyjadrí aj pred delegátmi mimoriadneho zjazdu strany, ktorého dejiskom bude 18. februára Hradec Králové.