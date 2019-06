KSČM pokračuje v podpore vlády, svoj program zhodnotí v júli

Predseda KSČM uviedol, že potenciálnym hlasovaním o nedôvere vláde sa začne strana zaoberať až vtedy, keď by bolo predložené dostatočné množstvo podpisov pre jeho vyvolanie.

Praha 9. júna (TASR) - Komunistická strana Čiech a Moravy by podľa hlasovania delegátov na sobotňajšej programovej konferencii v Nymburku mala ďalej podporovať menšinovú vládu. Pre podporu bolo vyše 200 zo zhruba 260 delegátov. Komunisti tiež uviedli nový návrh programu, schvaľovať ho budú na budúci rok. Jeho súčasťou je napríklad zabezpečenie dostupnosti bývania a vzdelania.



Informovala o tom spravodajská webstránka iDNES.cz. Účasť delegátov na konferencii bola vysoká, výsledky hlasovania po nej oznámil predseda strany Vojtěch Filip. Plnenie svojho programu bude podľa neho strana hodnotiť v júli, a to najmä či sa darí presadiť sedem základných bodov.



"To, že prebiehajú demonštrácie, pre nás ešte neznamená, že máme zľaviť z tých svojich siedmich bodov programu," uviedol Filip s odkazom na opakujúce sa masové protesty proti českému premiérovi Andrejovi Babišovi a ministerke spravodlivosti Marii Benešovej (obaja ANO).



Benešová podľa Filipa neurobila žiadny krok, ktorý by spochybnil fungovanie justície. "Protesty nemajú racionálne jadro, ale každý má právo vyjadriť svoj názor. Na druhej strane, my sme veľkí kritici súčasného systému," dodal.



Komunisti podporujú menšinový kabinet ANO a ČSSD, ktorý vedie premiér a predseda hnutia ANO Babiš. Premiér v sobotu na konferencii GLOBSEC v Bratislave v reakcii na protesty na Slovensku uviedol, že v Českej republike sa nebude meniť vláda na základe demonštrácií.