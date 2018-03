KSČM váha, či má po odstúpení Ondráčka podporiť vládu

Bez podpory komunistov by hnutie ANO mohlo mať problém s hľadaním väčšiny v Poslaneckej snemovni. ANO má 78 kresiel, strana ČSSD, s ktorou v snahe zostaviť vládu taktiež rokuje, má 15 poslancov.

Praha 6. marca (TASR) - Po odstúpení českého komunistického poslanca Zdeňka Ondráčka z postu šéfa komisie pre kontrolu Generálnej inšpekcie bezpečnostných zborov (GIBS) Komunistická strana Čiech a Moravy (KSČM) váha, či má vôbec tolerovať vládu Andreja Babiša, ktorého hnutie ANO chcelo hlasovať za odvolanie Ondráčka. Informoval o tom v utorok portál iDNES.cz.



ČT24 v tejto súvislosti pripomenula, že predseda ANO a premiér v demisii Andrej Babiš po zvolení Ondráčka oznámil, že by podporil jeho odvolanie, ak by ho v Poslaneckej snemovni niekto navrhol. Dal zároveň najavo, že by ho mohol navrhnúť aj sám. Ondráček nakoniec na utorkovom zasadnutí dolnej komory parlamentu odstúpil sám, jeho strana sa však na Babiša hnevá.



"Rozhodnutie, či sa aj pri prípadnej programovej zhode vo väčšine bodov rozhodneme pre toleranciu vlády, je teraz veľmi na vážkach," povedal šéf KSČM Vojtěch Filip.



Je to ich slobodné rozhodnutie, reagoval šéf poslancov ANO Jaroslav Faltýnek. "V tejto chvíli neviem, či to ovplyvní diskusiu o programových požiadavkách zo strany komunistickej strany," uviedol Faltýnek. Filip povedal, že ANO a KSČM budú ďalej pracovať na hľadaní programových prienikov.



Bez podpory komunistov by hnutie ANO mohlo mať problém s hľadaním väčšiny v Poslaneckej snemovni. ANO samotné má 78 kresiel, strana ČSSD, s ktorou v snahe zostaviť vládu taktiež rokuje, má 15 poslancov. K väčšine mu však niekoľko kresiel chýba, navyše niektorí poslanci sociálnej demokracie majú problém s podporou vlády za účasti trestne stíhaného Andreja Babiša.



Faltýnek v českej Poslaneckej snemovni povedal, že je rád, že Ondráček rezignoval nakoniec sám a že nedošlo k hlasovaniu o jeho odvolaní. Komentoval aj pondelkové protesty namierené proti zvoleniu Ondráčka. "Bola to predovšetkým akcia proti pánovi Babišovi a proti vláde," povedal šéf poslancov ANO.



Ondráček vyhlásil, že z funkcie neodstúpil pre protesty v uliciach, ale pre svojej bezpečnosť a bezpečnosť svojej rodiny.