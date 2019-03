Český lobista Janoušek požiadal o upustenie od zvyšku trestu

Súdu poslal zdravotné posudky, podľa ktorých je jeho ochorenie v konečnej fáze.

Praha 6. marca (TASR) - Český lobista Roman Janoušek podal ďalšiu žiadosť o upustenie od zvyšku trestu. Súdu poslal zdravotné posudky, podľa ktorých je jeho ochorenie v konečnej fáze, informovala v stredu Česká televízia.



Janoušek zatiaľ strávil vo väzení rok a štvrť z 4,5-ročného trestu. Od roku 2016 je však na slobode, keďže súd mu trest prerušil pre komplikácie po operácii hlavy. Prerušenie je ale len dočasné, do väzenia by sa teda mal vrátiť.



O úplné upustenie od výkonu trestu žiadal Janoušek najprv Mestský súd v Prahe, keď neuspel, obrátil sa so sťažnosťou na vrchný súd. Aj ten však jeho žiadosť zamietol.



Podľa súdnych znalcov trpí Janoušek nevyliečiteľnou chorobou, ktorou vo svojej žiadosti argumentoval. Podľa mestského súdu sa však vývoj zdravotného stavu odsúdeného nedá predvídať s dostatočnou mierou spoľahlivosti. Podľa sudcu stále existuje možnosť, že by Janoušek mohol vo výkone trestu odňatia slobody pokračovať, "i keď za výrazne sťažených podmienok".



Kedysi vplyvný lobista Janoušek v marci 2012 pod vplyvom alkoholu zrazil svojím vozidlom ženu a z miesta nehody ušiel. Na súde sa obhajoval tým, že vodičku nevidel a zrejme ju zachytil len spätným zrkadlom. Následne túto verziu, ktorú potvrdzoval dopravný znalec Jiří Doleček, vyvrátilo odpočúvanie Janouškových telefónov aj revízny znalecký posudok z Ústavu súdneho inžinierstva Vysokého učení technického v Brne.