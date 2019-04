Mediálny podnikateľ Soukup chce kandidovať za prezidenta ČR

Soukup uviedol, že to chce skúsiť a že uvidí, ako to celé dopadne.

Praha 16. apríla (TASR) - Český mediálny podnikateľ Jaromír Soukup v pondelok oznámil, že v roku 2023 chce kandidovať za prezidenta. Reagoval tým na telefonát diváčky, ktorá ho v jeho programe Moje zprávy na TV Barrandov chválila za jeho múdrosť a objektívnosť. Podľa nej by sa za prezidenta hodil. Soukup uviedol, že to chce skúsiť a že uvidí, ako to celé dopadne, informoval v utorok spravodajský server iDNES.cz.



"Môžem vám možno ako prvej povedať, že to skúsim a že v roku 2023 kandidovať budem," oznámil Soukup.



Majiteľ mediálnych firiem Médea Group a Empresa Media ohlásil tento rok v januári založenie hnutia List Jaromíra Soukupa. Uviedol vtedy, že chce brániť národné záujmy pred skorumpovanými politikmi a oligarchami. V polovici marca oznámil, že sa nechystá byť predsedom tohto hnutia a neplánuje zaň ani kandidovať vo voľbách.