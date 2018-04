Český minister spravodlivosti skončí v politike, vráti sa do advokácie

Dôvodom Pelikánovho rozhodnutia je okrem iného názorový rozchod s hnutím ANO, ktorého členom však zostane.

Praha 7. apríla (TASR) - Český minister spravodlivosti v demisii Robert Pelikán končí v politike a nielenže nebude členom budúcej vlády ČR, ale mieni opustiť i Poslaneckú snemovňu Parlamentu ČR.



Vyplýva to z obsahu rozhovoru, ktorý poskytol internetovému serveru Aktuálně.cz.



Dôvodom Pelikánovho rozhodnutia je okrem iného názorový rozchod s hnutím ANO, ktorého členom však zostane.



Minister v demisii zvažoval podľa vlastných slov odchod už dlhší čas, k definitívnemu rozhodnutiu prispel i jeho verdikt o vydaní údajného ruského hackera Jevgenija Nikulina do Spojených štátov.



Ďalším dôvodom je skutočnosť, že jeho postoje a názory nie sú vždy v súlade s väčšinovým stanoviskom hnutia ANO, ktoré reprezentuje vo vládnom kabinete. Jedným, ale nie jediným príkladom je postoj k hnutiu Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomia Okamuru.



Muž, ktorý je popri ministerskej funkcii aj predsedom Rady vlády pre ľudské práva, podľa vlastných slov iba veľmi ťažko hľadá porozumenie i viacerých poslancov hnutia ANO pri otázkach o ľudských právach.



Pelikán sa po odchode z politiky chce vrátiť do advokácie a mieni prednášať i na právnickej fakulte, kde má v súčasnosti desatinový úväzok.