Stropnický si pre výroky o novičoku predvolal ruského veľvyslanca

Praha 20. marca (TASR) - Český minister zahraničných vecí v demisii Martin Stropnický (ANO) odmietol výčitky, že Česká republika sa neohradila proti tvrdeniu Ruska, že jed novičok, ktorý bol v Británii použitý pri pokuse o vraždu, mohol pochádzať z ČR. Minister si na stredu pozval ruského veľvyslanca.



V utorok o tom informoval spravodajský portál Novinky.cz.



"Dôrazne sa ohradzujem proti tomu, že ministerstvo zahraničných vecí nezaujalo postoj. Boli sme medzi prvými, kto to príkro odsúdil," uviedol v pléne Poslaneckej snemovne Stropnický, a reagoval tak na slová poslankyne za ODS Jany Černochovej, ktorá mu vyčítala údajnú nulovú aktivitu v kauze.



Poslanci ODS a TOP 09 navrhli zaradenie nových bodov, aby snemovňa mohla k prípadu zaujať stanovisko a prijať "silné uznesenie". TOP 09 navyše navrhla aj vyhostenie niektorých ruských diplomatov.



Ani jeden z návrhov nebol schválený a diskusia sa potom obmedzila na slovnú prestrelku medzi ministrom a pravicovými poslancami. Opakované hlasovanie sa skončilo rovnako.



Jed novičok bol v Británii použitý pri pokuse o vraždu bývalého ruského agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry. Briti obvinili z útoku Rusko, ktoré však akúkoľvek zodpovednosť odmietlo a naopak, prostredníctvom rezortu diplomacie uviedlo, že látka mohla pochádzať z Česka, zo Slovenska, Švédska alebo z Británie.



To okamžite odmietol Stropnický aj ministerka obrany v demisii Karla Šlechtová (ANO), pripomenul portál Novinky.cz.



Hovorca slovenského ministerstva zahraničných vecí Peter Susko takisto už v sobotu 17. marca uviedol, že Slovensko útok na Skripaľa a jeho dcéru odsudzuje a kategoricky odmieta, že by s ním malo niečo spoločné.



Podobne i Švédsko okamžite dôrazne odmietlo tvrdenia Moskvy, že smrtiaca látka, ktorou bol v Británii otrávený Skripaľ a jeho dcéra Julija, by mohla pochádzať z jeho územia.