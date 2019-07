Český rezort kultúry povedie jeho námestník René Schreier

Námestník Schreier povedie ministerstvo najmenej do polovice augusta, keď by mal prezident ČR Miloš Zeman vymenovať nového ministra.

Praha 31. júla (TASR) - Český premiér Andrej Babiš a končiaci minister kultúry Antonín Staněk v stredu oznámili, že vedením rezortu kultúry je poverený jeho námestník pre riadenie sekcie ekonomiky a prevádzky René Schreier. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.



"Som rád, že vedením rezortu je poverený pán námestník Schreier. Očakávam stanovisko prezidenta k nominácii pána Šmardu," povedal Babiš na stredajšej tlačovej konferencii.



Námestník Schreier, ktorého riadením ministerstva poveril pred svojím odchodom Staněk, môže podľa Babiša s ministerskou financií Alenou Schillerovou riešiť rozpočtové plány. "V tomto smere myslím, že je to veľmi pozitívne," dodal Babiš.



Podľa končiaceho ministra Staněka nie je ministerstvo v destabilizovanom stave, ale naopak, je vo výbornej kondícii. "Ministerstvo je vo výbornej kondícii, je hospodárne. Rezort nie je destabilizovaný. Budem ho odovzdávať v dobrej kondícii a ja sa nemám za čo hanbiť," povedal Staněk.



Babiš taktiež na tlačovej konferencii zamietol názor ústavných právnikov, podľa ktorých je scenár riadenia ministerstva námestníkom protiústavný.



Námestník Schreier povedie ministerstvo najmenej do polovice augusta, keď by mal prezident ČR Miloš Zeman vymenovať nového ministra. Koaličná ČSSD stále trvá na vymenovaní svojho podpredsedu Michala Šmardu, ktorého však Zeman vymenovať odmieta.



Celá situácia sa tak ešte bude v priebehu augusta riešiť, dodali Novinky.cz. Vláda má podľa Babiša do 26. augusta prázdniny. Pokiaľ ministra nevymenujú ani do tohto dátumu, plánuje český premiér bližšie nekonkretizované kroky.